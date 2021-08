El nuevo incendio Caldor en el norte de California arrasó un pueblo entero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El incendio Caldor que arde en el condado de El Dorado en el norte de California, explotó durante la noche y ahora está quemando más de 53,700 acres, dijeron el miércoles los bomberos.

La comunidad de Grizzly Flats en el condado de El Dorado fue destruida por el incendio, que requirió evacuaciones en las áreas afectadas.

The #CaldorFire burns into the night after destroying homes in the community of Grizzly Flats. pic.twitter.com/Mw1X72stLv — Karl Mondon (@karlmondon) August 18, 2021

The #Caldorfire left a wake of charred homes, vehicles & trees after burning through the unincorporated El Dorado County community of Grizzly Flats. The #wildfire has consumed about 54,000 acres. Thousands of local residents are under mandatory evacuation orders. #CaliforniaFires pic.twitter.com/88MtECR27z — luis sinco (@luissinco) August 18, 2021

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) tuiteó un video satelital del incendio forestal que mostraba su “crecimiento explosivo”, al este de Sacramento.

#SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES17🛰️ was tracking the explosive growth of the #CaldorFire last evening, seen here burning east of Sacramento, California. The #wildfire has grown to nearly 23,000 acres and thousands of people have been forced to evacuate. #CAwx pic.twitter.com/9LD0YI6mck — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 18, 2021

El incendio que comenzó hace 4 días y no está contenido, triplicó su tamaño a 53,772 acres en las últimas horas según el informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), y amenaza a más de 5,800 hogares, dijeron las autoridades.

Here’s what Highway 50 looks like currently. We’re told by fire officials the #CaldorFire is approaching and is anticipated to jump relatively soon. We will keep you updated on @ABC10 pic.twitter.com/mALp7Ypzpk — Andie Judson (@andiejudsonnews) August 18, 2021

Dos personas resultaron lesionadas por el fuego y fueron trasladadas en avión a hospitales para recibir tratamiento, dijeron. Miles de residentes han sido evacuados de sus hogares.

El incendio de Caldor continuó experimentando un comportamiento y un crecimiento del fuego sin precedentes debido a los combustibles extremadamente secos empujados por los vientos del suroeste, según Cal Fire.

Una advertencia de bandera roja todavía está vigente para el área del incendio hasta las 8:00 p.m. de esta noche con vientos que cambian hacia el noreste. Estos vientos, combinados con baja humedad y combustibles extremadamente secos, conducen a condiciones climáticas críticas para los incendios.

Se estaban llevando a cabo evacuaciones en las comunidades de Grizzly Flats, Happy Valley y el área alrededor de la popular área recreativa de Sly Park. Sly Park Road, la ruta principal de norte a sur que conecta la zona de incendios con la carretera, estaba abarrotada de tráfico mientras los residentes cargaban sus vehículos con botes, kayaks y otras pertenencias.

El gobernador de California Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para el condado de El Dorado el martes, ya que el crecimiento del incendio continúa amenazando las líneas eléctricas, las comunicaciones y la infraestructura estatal. Newsom culpó al intenso cambio climático de la serie de incendios forestales que California y otros estados del oeste están luchando esta temporada.

El incendio Dixie el incendio más grande del país y el segundo más grande en la historia del estado, ha quemado más de 635,700 acres y solo está contenido en un 33%, según CalFire.

Dixie provocó una nueva ronda de órdenes de evacuación este martes, ya que los fuertes vientos lo ayudaron a crecer y acercarlo a unas 6 millas de Susanville, con una población de aproximadamente 18,000 habitantes.

Desde que empezó a arder el pasado 14 de julio, Dixie ha destruido cerca de 1,200 edificios, al menos 635 de los cuales eran casas, según datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

A principios de este mes, arrasó la ciudad de Greenville, de unos 1,100 residentes. Los avances contra las llamas del Dixie han sido escasos y lentos en los últimos días debido principalmente a las condiciones meteorológicas adversas.