El incendio Caldor continúa sin tregua y cierra la autopista 50 en California

Los bomberos que luchan contra el incendio Caldor que atraviesa el condado de El Dorado en el norte de California habían estado empleando todas las tácticas disponibles para evitar que el incendio cruzara la autopista 50, la arteria principal que conduce al lago Tahoe, tanto para los residentes como para los visitantes, pero el fuego arreciado por los fuertes vientos logró cruzar la carretera, según The Mercury News.

El sábado por la tarde, los vientos empujaron llamas y brasasdel incendio Caldor sobre la carretera en el área de Kyburz, una comunidad del área, según el comandante de incidentes de Cal Fire, Dusty Martin.

#BREAKING —#CaldorFire has officially jumped to the north side of the Hwy 50. It’s in an isolated area, on very steep cliffs. We are hearing aircraft cannot get in because of all the smoke. #wildfire @kcranews pic.twitter.com/9MhTWfJZiB

— Stephanie Lin (@StephanieLinTV) August 21, 2021