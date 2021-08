El incendio Caldor en California destruye más de 100 estructuras y amenaza a casi 7,000 más

Un explosivo incendio en el condado El Dorado en el norte de California ha destruido 104 edificios en las últimas horas y amenaza 6,905 viviendas, según la actualización del viernes del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

El fuego había crecido 24 veces su tamaño de lunes a miércoles, pero su ritmo se desaceleró el jueves cuando aumentó en aproximadamente 5,000 acres.

Más de 1,000 bomberos están destacados para combatir el peligroso incendio en un área de vegetación seca, con altas temperatura y vientos que han desafiado su avance contra el fuego, identificado como Caldor, que se ha extendido a 73,415 acres en la zona al este de Sacramento, .

El fuego, que empezó a arder el pasado sábado por causas todavía desconocidas, ha dejado dos civiles heridos. Este incendio arrasó un pueblo de 1,200 habitantes el pasado lunes.

De acuerdo a medios locales, muy pocas casas quedaron en pie en la localidad de Grizzly Flats tras el paso de las llamas, que también quemaron una oficina de correos, una escuela primaria y la mayoría de los postes eléctricos del pueblo.

El incendio Caldor está ocurriendo en California al mismo tiempo que el incendio Dixie, el segundo más grande en la historia de ese estado, que lleva ardiendo más de un mes pese al constante esfuerzo de los casi 6,200 bomberos desplegados en la zona.

Las autoridades de Cal Fire reportan que en el estado hay 14 grandes incendios activos.

Dixie provocó una nueva ronda de órdenes de evacuación esta semana, ya que los fuertes vientos lo ayudaron a crecer y acercarlo a pocos kilómetros de Susanville, con una población de aproximadamente 18,000 habitantes.

Desde que empezó a arder el pasado 14 de julio, Dixie ha destruido cerca de 1,200 edificios, al menos 635 de los cuales eran casas, según datos del Cal Fire.

En total, Dixie ha quemado 283.534 hectáreas y solo ha sido contenido en un 35 %. A principios de este mes, arrasó en gran medida la población de Greenville, de unos 1.100 residentes.

Los avances contra las llamas del Dixie han sido escasos y lentos en los últimos días debido principalmente a las condiciones meteorológicas adversas, aunque se ha avanzado un 4 % en las tareas de contención.

Más de 12,400 bomberos están destacados para combatir los 14 grandes incendios activos en el estado, que han quemado más de 1.4 millones de acres en 2021.

