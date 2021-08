Carrera contra el fuego: bomberos luchan por detener el avance del incendio Caldor a 11 millas de Lake Tahoe

Los bomberos que combaten el incendio Caldor en California ahora tienen prioridad sobre los recursos disponibles, ya que el incendio se ha convertido en “el incendio número uno en el país en este momento en términos de prioridades por los valores en riesgo”, según el supervisor del Bosque Nacional El Dorado, Jeff Marsolais.

El incendio Caldor está ardiendo a solo 11 millas al suroeste del área de Lake Tahoe, y los funcionarios locales dijeron que les preocupa la propagación del fuego.

“Este incendio simplemente nos ha superado”, dijo Marsolais el martes por la noche en una reunión informativa comunitaria. “Vaciamos los armarios de recursos, y los jefes de bomberos locales de los condados de Amador y El Dorado enviaron todos los recursos que pudieron, y no importa cuántas personas intentáramos utilizar, simplemente siguió superándonos”.

Hasta el miércoles, el incendio Caldor ha quemado 126,556 acres y solo está contenido en un 12%, informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

El incendio masivo ya ha dañado 461 residencias, 34 estructuras, 11 propiedades comerciales y 165 estructuras menores, con más de 17,000 estructuras aún en su posible camino.

La causa del incendio sigue bajo investigación. Los bomberos esperan contenerlo por completo antes del 31 de agosto.

“[Este es] todavía un incendio muy grande que todavía tendremos mucho trabajo por hacer para solucionarlo”, dijo el jefe de la unidad de Cal Fire Amador-El Dorado, Mike Blankenheim.

El comportamiento del incendio en el área ha fluctuado desde que comenzó el 14 de agosto, dijo Marsolais.

Un cambio en el patrón del viento el martes por la noche disminuyó la actividad de los incendios para permitir que los equipos de bomberos se fortalecieran y mejoraran ciertas líneas de control, dijo Cal Fire. Sin embargo, la agencia informó de más fuegos puntuales a lo largo del suroeste y las áreas noreste del incendio forestal y alrededor de su perímetro.

Las autoridades dijeron que detener la propagación del fuego hacia el este es una “gran prioridad”.

“Estamos poniendo todos los recursos disponibles que tenemos en eso”, dijo Blankenheim.

El lunes, el jefe Thom Porter dijo que el incendio de Caldor estaba “llamando a la puerta de la cuenca del lago Tahoe”.

El humo del incendio forestal ha provocado que la calidad del aire en algunas áreas de California sea designada como peligrosa, el nivel más alto de preocupación en la escala del índice de calidad del aire y en otras hay avisos y alertas.

With a new record set, the top 10 worst PM2.5 daily average AQIs have now all occurred within the last 11 months. We also set a record for the worst PM10 day as well with an AQI of 183. Ozone was close to the top 10 which hasn't changed since 2008.

— Washoe County AQMD (@WashoeCountyAQ) August 24, 2021