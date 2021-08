Alcanza niveles peligrosos la calidad del aire en alrededores del Lago Tahoe debido al humo del incendio Caldor

Niveles peligrosos alcanzó la calidad del aire en los alrededores de Lake Tahoe debido a que el humo del incendio forestal Caldor se extendió hacia el norte, a lo largo de la costa occidental del lago.

De acuerdo con reportes de AirNow, que monitorea las particulas finas que afectan la calidad del aire en los Estados Unidos, indicó que se alcanzaron cifras desde los 400 en el área de Truckee hasta los 559 en Homewood al norte del Parque Estatal Sugar Pine Point, cifras que superaron las escalas habituales.

La escala de la calidad del aire oscila entre el 0, que es el aire más saludable y libre de humo; y el 500, que indica mayor contaminación.

Los niveles que alcanzó la calidad del aire en Lake Tahoe lo ponen entre las peores en Estados Unidos.

Smoke from the #CaldorFire is creating "hazardous" air quality in #ElDoradoCounty, specifically around South Lake Tahoe. Limit outdoor physical activity and stay indoors if possible. Check https://t.co/8ZJRfglE9o for the latest air quality in your area. pic.twitter.com/tvQdGZrBzJ

— Cal OES (@Cal_OES) August 24, 2021