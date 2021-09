Tiroteo en puesto de frutas en Long Beach: padre e hijo luchan por sus vidas

Un padre y su hijo de 10 años que se encontraban comprando frutas a un vendedor ambulante en Long Beach fueron baleados el viernes y se encontraban este sábado luchando por su vida.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:15 pm en la esquina de Market con Orange Avenue en la parte norte de Long Beach y las autoridades creen que el ataque fue planeado. No se dieron a conocer las identidades de los heridos.

Un video grabado a la distancia y presentado por un noticiero local por una persona muestra el momento de la emboscada. Se observa cómo varias personas se alejan corriendo de la escena, incluyendo dos sospechosos de perpetrar el tiroteo, quienes son buscados por la Policía de Long Beach.

Afortunadamente, el vendedor ambulante de frutas se fue corriendo y resultó ileso.

Cell phone footage from a bystander shows at least two shooters walking up, shooting the father and son at point blank range, then escaping on foot. https://t.co/CfGHVZi35X

— NBC Los Angeles (@NBCLA) September 4, 2021