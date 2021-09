Filtran audio en el que Larry Ramos habla de su fuga y hasta un posible suicidio

Larry Ramos, pareja sentimental de Ninel Conde, se dio a la fuga el pasado miércoles en Miami, tras quitarse el grillete electrónico que usaba, por lo que es buscado por el FBI. El colombiano es acusado de cometer un fraude millonario a más de 200 personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán y sus ex representantes, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal.

Tras darse a conocer la noticia, salió a la luz un audio de 2019, en el que, antes de ser demandado, Ramos se compromete con Cinthia Velarde a pagar su millonaria deuda, y le confiesa cinco escenarios posibles para liberarse de sus futuros problemas con la ley, entre ellos darse a la fuga y el suicidio.

En la grabación que fue retomada hace unos días por el programa Ventaneando, se escucha al esposo de Ninel Conde supuestamente arrepentido y dispuesto a pagar en menos de un año el capital de la exmánager de Alejandra Guzmán: “Estimada Cinthia, el cielo es testigo de que jamás le he quedado mal a nadie y esta vez no será la excepción”.

Y más adelante, confiesa que una de las cinco opciones que tiene para librarse de la justicia es precisamente darse a la fuga, tal como sucedió hace unos días.

“En confianza, me gusta siempre irme por los peores escenarios, porque si tengo una solución en mi peor escenario, sé que lo demás tiene solución. Una es perderme, me pierdo, huyo, nunca más me ven la cara, es decir me desaparezco y que me demanden por estafador, me pongan en la Interpol. Déjame irme a lo peor, cosa que me dejaría como un prisionero eterno en mi mente”.