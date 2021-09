Maripily se dice autista y la tunden en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maripily ha provocado tremendo revuelo después de compararse con una persona autista para justificar su falta de adaptación en algunos programas de televisión.

Fue durante una entrevista con Jomari Gayoso que la sensual modelo contó que durante toda su carrera le han “llovido” propuestas de trabajo para formar parte de programas en vivo, así como de concursos, pero acaba declinándolos por su edad.

“Me han dicho que regrese a la televisión, pero sinceramente (formar parte de un) reality show… no estoy ya para eso, me reconozco, tengo 44 años y soy una mujer de fuerza, pero en esos circuitos sentía que me ahogaba, porque ese entrenamiento es muy diferente al que yo hago”, contó sobre su paso por el programa mexicano “Guerreros 2021”.

La también empresaria se mostró abierta a formar parte de un concurso de baile, pero a los que les diría no son a los de convivencia, como el de “La Casa de los Famosos”.

“Yo no puedo convivir con tanta gente porque yo soy medio autista, tengo mi carácter y tengo mis momentos”, contó con una carcajada.

Después de explicar por qué no le gustaría convivir con otras personas más de 8 horas al día de inmediato provocó que los usuarios de las redes sociales se le fueran a la yugular.

“Yo repudio a este tipo de personas (por) como se expresan de los niños con necesidades especiales, ellos merecen respeto. Yo que soy una mamá especial con una niña y un niño con autismo me da coraje, yo exijo que pida disculpas por su comportamiento. Y tenga más cuidado de cómo se expresa”. “¡Qué falta de respeto de ambos, una por decir semejante pendej** y el otro por festejarle!”. “¡Qué ignorancia!”…

Y siguieron: “…Como mamá de un niño con autismo quisiera escribir tantas cosas para ella, pero sé que no lo entendería”. “Se le fundió el cerebro a esa señora con esa comparación tiene q pedir disculpas públicas”. “Mi hijo es autista, esa mujer se debería de educar más para hablar de ese tema”. “Yo tengo un hijo con autismo y no me parece que esta señora se compare con los niños o adultos que tienen autismo o un tipo de síndrome. Tampoco me parece que el otro we* se esté burlando”, fueron algunos comentarios que recibió el comentario de Maripily.

Hasta el momento, ni Maripily ni Jomari Gayoso han dado alguna declaración sobre las criticas recibidas, sin embargo, se espera que en los siguientes días hablen sobre el tema.

