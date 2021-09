Insólito: un futbolista del Liverpool está atrapado en África por un golpe de estado

Un caso insólito se está desarrollando sobre el jugador del Liverpool de la Premier League, Naby Keita. El reconocido mediocampista se encuentra atrapado en África luego de un golpe de estado que tiene lugar en Guinea. De hecho, el jugador del conjunto inglés se encontraba en tierras africanas para disputar la segunda jornadas de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, por el estallido armado, su duelo ante Marruecos se suspendió.

La selección marroquí fue evacuada rápidamente del lugar. Incluso, el seleccionador Vahid Halilhodzic describía la convulsionada situación en el que los disparos se podían escuchar durante todo el día. Bajo estas circunstancias, Keita se ha quedado atrapado en su país. Los vuelos desde Conakry, la capital de Guinea, han quedado suspendidos.

Great news, Naby Keita is safe and on his way back to Liverpool. pic.twitter.com/MMJOXkiD9K

— Anfield Football (@AnfieldFootball) September 7, 2021