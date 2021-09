Video: Virgil van Dijk empujó a un aficionado que intentó tomarse una foto con él

En Europa continúan las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Países Bajos igualó 1-1 con noruega en el debut de Louis van Gaal al mando de la “Oranje”. Además del amargo comienzo y un empate que no estaba en el papel de los holandeses, el defensor del Liverpool Virgil van Dijk generó indignación a través de las redes sociales por empujar a un aficionado que quería tomarse una fotografía con él.

Chill out Romelu Lukaku you can’t come past here … this is @VirgilvDijk house pic.twitter.com/3Dm3HmUJqh

— Leon King❤️LFC&Frenford fc (@king666LFC) September 2, 2021