Mujer se salva de ser secuestrada, presuntamente por familiares, en condado del centro de California

Tres personas fueron detenidas como sospechosas de intentar secuestrar a una mujer, presuntamente un familiar, la noche del sábado en el condado de Madera, en el centro de California.

La Oficina del Sheriff de la localidad informó que a las 7 p.m. del sábado, testigos vieron a sospechosos intentando forzar a una mujer de 21 años subir a un automóvil frente a una casa en el bloque 28000 de Arizona Avenue, en la ciudad de Madera.

La intervención de algunas personas que se encontraban cerca para ayudar a la mujer obligaron a la huida de los sospechosos.

Cuando llegó al lugar un alguacil, se enteró que minutos antes habían intentado secuestrar a la mujer.

Three people are in custody in Madera County for allegedly trying to abduct a woman. https://t.co/u9KMFuFXP8 pic.twitter.com/rEOI4vBtAT

— ABC30 Fresno (@ABC30) September 6, 2021