Oficial hispano de alto rango acusó al Sheriff Villanueva de degradarlo por contender a su cargo

Un oficial hispano de alto rango del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles acusó directamente al Sheriff Alex Villanueva de degradarlo por postularse al cargo.

Eliezer Vera, quien fue jefe de la División de Tecnología y Soporte del Departamento hasta el 5 de septiembre, ofreció una conferencia de prensa este martes afuera del Salón de Justicia para hacer la denuncia.

"It is crystal clear (why) the incumbent sheriff is doing this. He is afraid of my campaign," said former Chief Eli Vera who was demoted less than six months after announcing his campaign against @LACoSheriff Alex Villanueva.

He said he's reviewing his legal actions. 🧵: https://t.co/8vUB56JkYx pic.twitter.com/3SIdaJwIrd

— Kate Cagle (@KateCagle) September 7, 2021