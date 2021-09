Una doctora de Miami rechaza atender a los pacientes que no están vacunados

Controversia en el sur de la Florida después de que una doctora rechazara atender a los pacientes no vacunados. Linda Marraccini, una médica de atención primaria que tiene una consulta en South Miami, reprendió a los pacientes por su “falta de altruismo” en una carta que afirmaba que los no vacunados representan un riesgo demasiado alto para su personal.

“Esta es una emergencia de salud pública”, expresó ella en la misiva al tiempo que subrayaba que la “salud del colectivo tiene prioridad sobre los derechos de cualquier individuo en esta esta situación”.

“Parece que hay una falta de abnegación y preocupación por la carga sobre la salud y el bienestar de nuestra sociedad”, agregó. La mujer se defendió diciendo que la prohibición de atender a los no vacunados se debió a la aprobación de la vacuna Pfizer por parte de la FDA. A partir del 15 de septiembre, todos aquellos que no se hayan vacunado con al menos una dosis no podrán ser atendidos en esa consulta, aunque se podrán hacer excepciones.

“Si alguno de nuestros pacientes tiene una razón médica válida para no recibir la vacuna antes del 15 de septiembre, háganoslo saber”, escribió.

Los pacientes tendrán un mes para encontrar otro proveedor de salud si lo desean. Sin embargo, el consultorio continuará atendiendo de manera virtual a todos aquellos que no estén vacunados.

Lo cierto es que Florida está experimentando un gran aumento en la variante delta, que es mucho más infecciosa y mortal. Eso representa una sobrecarga al sistema hospitalario ya que, según los últimos datos, el estado de Florida registró 129,240 nuevos casos y 433 nuevas muertes.

Marraccini recalca que no está rompiendo su juramento hipocrático, un antiguo juramento de ética hecho por los médicos que obliga a los médicos a tratar a todos los pacientes lo mejor que puedan.

