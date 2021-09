DHS extendió el TPS de varios países pero no permitirá nuevas inscripciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el jueves la extensión automática por 15 meses más de las designaciones de TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.

Eligible individuals whose TPS under the Haiti designation is presently continued by court orders and this notice are strongly encouraged to apply for TPS under the recently announced new designation of Haiti for TPS.

