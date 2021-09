VIDEO: Andrés García compara el sismo de Acapulco con la famosa Tongolele

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tanto el puerto de Acapulco como diversas partes de México vivieron el pasado 7 de septiembre un sismo de magnitud 7.1, el cual dejó muchas crisis nerviosas a su paso pues el movimiento fue perceptible y de gran duración, así lo reveló el propio Andrés García.

Uno de los famosos que vivió dicho movimiento telúrico pues se encontraba muy cerca del epicentro fue el galán de las telenovelas hispanas, Andrés García, quien desde hace unos años abandonó la Ciudad de México para llevar una vida mucho más tranquila en el bello puerto de Acapulco, uno de los destinos más famosos en México.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos, “Ventaneando”, el protagonista de telenovelas como “El privilegio de amar”, “Tú o nadie” y “La sonrisa del diablo” confesó cómo vivió el sismo de magnitud 7.1 registrado hace un par de días.

Como sabes, Andrés García, nacido en República Dominicana, pero naturalizado mexicano, tiene una de las propiedades más lujosas en el puerto de Acapulco. La espectacular mansión tiene vista al mar y un sin fin de lujos en su interior.

En la conversación, el histrión señaló que estaba dormitando cuando comenzó a sentir el temblor al que calificó como “realmente espantoso” pese a que ha vivido varios a lo largo estancia en el puerto de Acapulco.

Fiel a su estilo, Andrés García aseguró que el movimiento fue bastante parecido al que realizaba la ex estrella de televisión Tongolele, caracterizada por su peculiar manera de mover la cadera.

“Me recordó a Tongolele por el movimiento”, confesó en la entrevista.

Ya en temas más serios, el actor informó que, inmediatamente después del sismo, se trasladó al lugar de su pareja para asegurarse que todo estaba bien. Ambos viven en propiedades distintas.

¿TRAE PLEITO CON ROBERTO PALAZUELOS?

Hace unos días, Andrés García acaparó la atención de los medios de comunicación después de mandar un fuerte mensaje a Roberto Palazuelos, su heredero universal. Ambos han protagonizado importantes escándalos intercambiando mensajes frente a la prensa.

Pese a los malos entendidos, el actor y el empresario han confirmado que mantienen una excelente relación y para muestra de ello su más reciente aparición en Acapulco, Guerrero, en donde pasaron un agradable momento bebiendo y platicando.

Durante la entrevista concedida al programa Venga la Alegría, Roberto se dijo sorprendido por sus recientes declaraciones: “No me ha hablado a mí ni nada, yo le vi hace 5 o 6 días, entonces no quisiera yo entrar en cosas con la prensa, eso no se arregla con la prensa. Cuando tengo una diferencia con un amigo, lo arreglo directamente con él y no con la prensa”.

