20 años después del 9/11, agente de boletos se perdona por asegurarse de que dos terroristas subieran al vuelo 77 que se estrelló en el Pentágono

La mañana del 9/11, un agente de boletos aéreos, Allex Vaughn, se aseguró de que dos hombres de Arabia Saudita subieran al vuelo 77 de America Airlines en el Aeropuerto Internacional de Dulles con dirección a Los Ángeles, en California. Momentos después, el avión fue secuestrado por esos mismos hombres y posteriormente se estrellaron en la fachada occidental del Pentágono, en Virginia, lo que ocasionó la muerte a 189 personas entre pasajeros, tripulantes y agentes en la sede del Departamento de Defensa.

“El registro fue extraño. Los dos que registré, los hermanos Salem y Nawaf Al-Hazmi, uno era un poco brusco y el otro estaba parado detrás de él. Él estaba casi bailando, se movía de un pie a otro y sonreía y miraba a su alrededor. Mi pensamiento fue: aquí hay alguien que nunca ha estado en un avión y ese chico está emocionado”, recordó Allex en una entrevista a ABC News.

Ambos llegaron al mostrador de Allex con un boleto de primera clase y, a pesar de que llegaron tarde al vuelo, él pudo haberlos reprogramado para otro más tarde, pero no lo hizo. De hecho, los hermanos no le contestaron ninguna las preguntas de seguridad al chequearlos y aún así les permitió seguir adelante. Lo que sucedió después lo persiguió por años, sintiéndose culpable.

Ese día, iban a bordo 58 pasajeros en el Boeing 757 con dirección a Los Ángeles incluidos los secuestradores. El vuelo salió aproximadamente a las 8:20am del martes 11 de septiembre del 2001, aproximadamente 30 minutos después cinco hombres tomaron el control del avión y se dirigieron al Pentágono. Alex no pudo olvidar el rostro de aquellos dos hombres que estuvieron en frente de él y que luego ocasionaron tanto daño.

“Conocía a toda la tripulación del vuelo. cubierta y conocía a toda la tripulación de cabina, había trabajado con ellos durante años”, contó Allex a ABC News.

El ex trabajador de American Airlines se percató que aquellos dos hombres secuestraron el avión cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fueron hasta su casa el 12 de septiembre y le comenzaron a hacer preguntas sobre el vuelo 77. Los oficiales le dieron la lista de pasajeros y él mismo reconoció a aquellos personajes que le sembraron dudas un día antes.

A partir de ahí, cuenta Allex, el interrogatorio se enfocó en los hermanos Salem y Nawaf Al-Hazmi, pero no lo acusaron de haber participado en el atentado ocurrido en el Pentágono. Incluso, su jefe en la aerolínea también lo llamó para corroborar que no formó parte de los atentados.

“Me culpo a mí mismo, pensé, ya sabes, si hubiera hecho algo diferente, si no los hubiese dejado abordar, si estos dos tipos llegaron tarde, que tomen el próximo vuelo. No era gran cosa”, dijo Allex.

Luego de los atentados, Allex Vaughn se retiró de American Airlines en 2008 y se unió a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), trabajo que mantiene hasta hoy.

Siento que el trabajo que hacen es muy importante para mantener a todos a salvo. Soy como la persona más feliz en TSA“, culminó Allex.

