Aniversario del 9/11: El mensaje de Barack Obama para los héroes anónimos del 9/11

El expresidente Barack Obama dio a conocer una declaración al cumplirse 20 años de los ataques del 9/11, cuando casi 3,000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001 en actos de terrorismo realizados en la ciudad de Nueva York, en Arlington, Virginia, y en Shanksville, Pensilvania.

En el momento de los ataques, Obama se desempeñaba como senador estatal en Illinois, pero se relacionó más directamente con la historia del 11 de septiembre durante su primer mandato como presidente cuando, en mayo de 2011, dio la orden para que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una operación encubierta para capturar o matar a Osama bin Laden, el fundador de al-Qaeda, la organización terrorista que llevó a cabo los ataques en 2001.

Barack Obama rindió homenaje este sábado a los héroes anónimos que respondieron hace veinte años a los atentados del 9/11 y también a los que reaccionan ahora a los retos que enfrenta el país, como la pandemia o la crisis climática.

En un comunicado con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Obama opinó que “Estados Unidos siempre ha sido el hogar de héroes que corren hacia el peligro para hacer lo correcto”.

“Para Michelle y para mí, la imagen duradera de ese día no son sólo las torres cayendo o los escombros ardiendo, sino los bomberos corriendo para subir las escaleras mientras otros corrían para bajarlas”, indicó el que fuera presidente entre 2009 y 2017.

Today we honor the nearly 3,000 men, women, and children who died on September 11, 2001, and the heroes who have always run towards danger to do what’s right. Let’s never forget that day, and let’s never take them for granted. pic.twitter.com/VkN11wZAMh

