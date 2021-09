En ajustado enterizo negro, Demi Rose se muestra a punto de pasear en un auto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose quedó encantada con su viaje a Italia, y ahora publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que luce espectacular, usando lentes oscuros, zapatos deportivos y un ajustado enterizo negro que delineó perfectamente su curvilínea figura. Posando junto a un auto de color rojo, ella escribió junto a las imágenes el mensaje “Entra, perdedor, vamos de compras”.

En otras fotos la bella influencer inglesa aparece a bordo del automóvil, recorriendo las calles y mostrando un aire retro en su arreglo. Primero presumió los rulos en su cabello, para después cubrirse con una pañoleta estampada.

A Demi Rose le encanta viajar y no teme a las alturas, por ello no resistió la tentación de compartir un video que la muestra durante su viaje por helicóptero en Positano. Hasta en esos momentos lució muy sexy, usando una blusa sujetada tan sólo por un cordón que permitía ver su falta de ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

También te puede interesar:

Demi Rose se luce desde el balcón usando un atrevido conjunto de lencería lleno de transparencias

En leggings negros, Chiquis Rivera luce su retaguardia al subir las escaleras