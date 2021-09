José Manuel de la Torre metió las manos en el fuego por “Chicharito”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La novela entre Javier Hernández y El Tri parece no tener final. Todos quieren opinar sobre la ausencia de “Chicharito” de la selección mexicana. Gerardo Martino no lo convoca con México y las razones terminan siendo una incertidumbre. Sin embargo, el “Chepo” De la Torre se encargó de asegurar que por temas de conducta no pasa su falta de oportunidades.

“Me tocó debutarlo, tener mucha relación deportivamente y por fuera. Yo a ‘Chicharo’ siempre le he tenido un gran cariño. Conmigo nunca pasó absolutamente nada, siempre estuvimos en la misma línea. Conmigo siempre estuvo normal, no sé qué más haya pasado con los demás entrenadores”, sentenció el ex seleccionador de México en unas declaraciones para Pasión W.

En entrevista para @PasionWFM, José Manuel 'Chepo' de la Torre sale en defensa de 'Chicharito' Hernández y destaca el profesionalismo que ha tenido en su carrera ⚽️🔥🎙️ pic.twitter.com/0yof73aPE2 — AS México (@ASMexico) September 14, 2021

Pese a todas las especulaciones, lo cierto es que el “Tata” prefirió recurrir a la convocatoria de un jugador naturalizado, como Rogelio Funes Mori, antes que darle la oportunidad al delantero de Los Ángeles Galaxy.

El delantero azteca tuvo un gran comienzo de temporada en la Major League Soccer. Sin embargo, el mexicano estuvo fuera de las canchas durante dos meses, luego de sufrir una lesión de su club. No obstante, en la última jornada del fútbol norteamericano, “Chicharito” volvió a la titularidad, aunque con un blopeer incluido.

De la Torre apoya la opinión de Miguel Herrera

“El Piojo” manifestó ante los medios la poca confianza que se le tienen a los entrenadores mexicanos en la Liga MX. De hecho, en el actual torneo, solo hay cuatro entrenadores aztecas en la primera división del fútbol de México. En este sentido, el ex internacional de El Tri, José Manuel de la Torre, respaldó estas concepciones.

“Si ves que un técnico va mal y es nacional lo corren y en los medios ya tienen 8 reemplazos. No es el dinero, son los proyectos y los objetivos de cada persona. Si produces y tienes buenos resultados serás un técnico barato por todo lo que generas, pero si estás en la parte baja serás muy caro”, sentenció.

También te puede interesar:

¿Así quieren a Chicharito? El mexicano protagonizó un increíble blooper con Los Ángeles Galaxy

Adiós a El Tri: el hijo de “El Loco” Abreu le dio la espalda a México

Jaime lozano comparó a Guillermo “Memo” Ochoa con Zidane, Guardiola y Jürgen Klopp