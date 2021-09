Adiós a El Tri: el hijo de “El Loco” Abreu le dio la espalda a México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La selección uruguaya de fútbol comenzará un nuevo módulo de entrenamiento para su combinado Sub-20. El conjunto dirigido por Gustavo Ferreyra contará con la inclusión de Diego Abreu, hijo del icónico jugador “Charrua” Sebastián Abreu. Sin embargo, no esta de más mencionar que el joven jugador de 18 años de edad estuvo probando suerte con las inferiores de México.

Diego Abreu | 18 | DELANTERO | Jugador de #Defensor 🟣 por primera vez es citado al proceso de selecciones de Uruguay 🇺🇾. Nacido en México, hijo de uruguayos, ya ha estado en las juveniles de su país. Llegado el momento tendrá que elegir que camiseta vestir 🇺🇾 o 🇲🇽. pic.twitter.com/Lzvih93Ri0 — Nicolás Ibañez (@NicolasIbanezOk) September 9, 2021

Gustavo Ferreyra seguirá probando alternativas para su plantilla Sub-20 y entre ellas entró Diego, el talentoso atacante de Defensor Sporting. Aunque no ha tenido la oportunidad de dar el salto al primer equipo, el delantero ha sobresalido enormemente e incluso en el último mes marcó su gol número 100 en las inferiores violetas. Todo esto ha llamado la atención de la selección sudamericana y, en este sentido, Abreu dejaría atrás su pasado azteca.

☑️ Diego Abreu firmó su primer contrato profesional con Defensor Sporting. ¡Felicitaciones, @Diego10Abreu!#CanteraDSC 🟣 pic.twitter.com/Yeugvca1io — Defensor Sporting (@DefensorSp) February 8, 2021

Diego Abreu formó parte de la plantilla sub-17 de México en algunos entrenamientos y, en declaraciones a ESPN, el jugador manifestó cómo tomaría la decisión con relación a su futuro dentro de un combinado nacional.

“La decisión la voy a tomar solamente yo, me sentaré solo a tomar mate afuera, mirando a la nada y ahí pensaré en los pros y contras de cada una de las selecciones y no me voy a guiar por lo que me digan en redes sociales o por lo que me digan mis amigos, eso no va a cambiar mi decisión porque al final de cuentas yo busco lo mejor para mí y no para quedar bien con la gente, ojalá que en el futuro yo tome la mejor decisión“, expresó el delantero.

Convocados de Uruguay al módulo Sub-20

Randall Rodríguez, Joaquín Ferreira, Matías De Ritis, Nahuel De Armas, Ángel Maciel, Sebastián Boselli, Facundo Bernal, Nicolás Wunsch, Andrés Ferrari, Martín Coirolo, Vittorio Magno, Mateo Urrutia, Santiago Milano, Juan Martín, Fabricio Vidal, José Arbio, Juan Cruz De Los Santos, Ignacio Rodríguez, Fabricio Díaz, Mateo Antoni, Santiago Otegui, Guillermo López, Ignacio Sosa, Kevin Alaniz, Nicolás Fernández, Martín Fernández y Rodrigo Pérez.

También te puede interesar:

Ricardo Pepi, de rechazar a México a ser el salvador de Estados Unidos

Video: el doloroso tratamiento al que se somete Alexis Vega luego de su lesión con El Tri

La guerra de Neymar Jr. contra los medios: “Estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto”