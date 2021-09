Ricardo Pepi, de rechazar a México a ser el salvador de Estados Unidos

La novela con los futbolistas repatriados en El Tri continúa. Pese a que ha habido críticas sobre esto, Gerardo Martino querría naturalizar a otro jugador argentino para que represente a la selección mexicana. De esta forma “El Tata” estaría reforzando su plantilla y seguiría buscando entre jugadores estadounidenses con ascendencia azteca para evitar otro caso como el de Ricardo Pepi, delantero que brilló en su debut con Estados Unidos.

El atacante del FC Dallas fue un objetivo de Gerardo Martino, pero el jugador se terminó decantando por el conjunto estadounidense, selección con la que ya debutó, hizo gol y los salvó. Pepi anotó el 1-2 en el partido, dio una asistencia y estuvo a punto de irse con un doblete en su primera participación con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

Congratulations Ricardo Pepi on being selected as today’s Insiders Man of the Match! 👏 pic.twitter.com/E3kUJ9tM8L

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) September 9, 2021