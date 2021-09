Policía: Joven de Texas asesina a sus padres, hermana y perros; luego publicó las fotos en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

TEXAS – Un joven, quien publicó imágenes de sus familiares muertos en redes sociales, se suicidó justo antes que oficiales ingresaran a una casa móvil donde se encontraba con los cuerpos de sus padres y hermana menor.

La tragedia ocurrió en el Condado San Patricio este miércoles por la noche, según informaron las autoridades.

La Policía de Aransas respondió a reportes de imágenes gráficas que se publicaron en el Internet por un joven de 15 años, quien aseguraba en las publicaciones haber matado a los miembros de su familia, las publicaciones estaban acompañadas con fotos gráficas.

En las publicaciones el joven también amenazó con seguir con sus actos violentos en las instalaciones de una escuela.

Oficiales lograron ubicar al joven en el domicilio 2250 de la calle S Commercial donde se ubica un terreno para casas móviles este jueves por la madrugada a eso de la 1 a.m. en el Condado San Patricio.

Murder/Suicide Investigation. Information is limited… https://t.co/GQzCeL1zrV — Aransas Pass Police (@AransasPassPD) September 16, 2021

Cuando los oficiales le indicaron al joven que saliera de la casa móvil, el sospechoso se negó y poco después se escuchó un balazo y un cuerpo caer al piso.

Policías ingresaron y encontraron cuatro cuerpos, incluyendo el del joven, y también encontraron dos perros muertos.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía como William Quince Colburn Jr, el padre de la familia, de 63 años, la madre Jana Colburn, de 53 años, Emma Colburn, de 13 años, hermana del sospechoso.

El joven sospechoso de haber asesinado a sus familiares fue identificado como William Quince Colburn III. Aransas Pass investigators said they were notified of the gruesome images on social media by other juveniles within the group where the threat was made. https://t.co/CCUJIWmoq4#KHOU11 #HTownRush— BrandiKHOU (@BrandiKHOU) September 16, 2021

La Policía dijo que fueron notificados por varios jóvenes que vieron las imágenes en las redes sociales.