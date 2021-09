Crisis en la frontera: Autoridades ya ejecutan expulsiones de migrantes haitianos; algunos ya se encuentran en Puerto Príncipe

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

TEXAS – Las autoridades federales de los Estados Unidos anunciaron que han comenzado los esfuerzos para enviar de vuelta a su país a migrantes de Haití que habían acampado en localidades fronterizas de Texas y también informaron que se impide el paso a otros que querían cruzar la frontera desde México.

Agentes comenzaron a demostrar una fuerza notoria para impedir que migrantes lograran seguir avanzado por diferentes sectores de la frontera.

La movilización de los oficiales es una de las más grandes en la historia y se han ejecutado rápidas expulsiones de migrantes en cuestión de horas en lo que ha sido uno de los casos más graves de refugiados en décadas en Texas.

Se ha informado que más de 320 migrantes llegaron el domingo a Puerto Príncipe en tres vuelos, y Haití señaló que esperaba otros seis vuelos el martes.

En total, las autoridades estadounidenses preveían expulsar a muchas de las más de 12,000 personas acampadas en torno a un puente en Del Río, Texas, tras cruzar desde Ciudad Acuña, México.

WATCH: A firsthand look at Joe Biden’s horrific border crisis in Del Rio, Texas. pic.twitter.com/mGoTJv03EN — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 18, 2021

Estados Unidos tiene previsto organizar siete vuelos diarios de expulsión a partir del miércoles, cuatro a Puerto Príncipe y tres a Cap-Haitien, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar el tema de forma pública.

Los vuelos seguirán saliendo desde San Antonio, aunque las autoridades podrían añadir otra ruta desde El Paso, añadió.

El único ejemplo evidente de expulsión masiva sin oportunidad de pedir asilo se dio en 1992, cuando la Guardia Costera interceptó a refugiados haitianos en el mar, dijo Yael Shacher, activista estadounidense en Refugees International, y que basó sus estudios de doctorado en la historia de la ley de asilo en Estados Unidos.

Joe Biden created this CRISIS!https://t.co/imq8JS0GGh — Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) September 17, 2021

En años con picos de inmigración se ha deportado a grupos de mexicanos igual de numerosos, pero los traslados se hicieron por tierra y no de forma tan repentina.

También migrantes centroamericanos han cruzado la frontera en contingentes similares sin verse sujetos a expulsiones masivas, aunque México ha acordado recibirlos desde Estados Unidos dentro de un mandato asociado a la pandemia introducido en marzo de 2020. BORDER CRISIS: Texas Gov. Greg Abbott is asking the Biden administration for an emergency declaration after around 12,000 migrants, at one point, set up camp near the southern border crossing in Del Rio, Texas. pic.twitter.com/9p40FyjDes— CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 20, 2021

México no acepta a haitianos expulsados ni a personas de otras nacionalidades salvo mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Cuando cerró la frontera el domingo, en un principio los inmigrantes encontraron otras formas de cruzar por la zona, hasta que dieron con agentes federales y estatales.

