Irina Baeva confiesa qué piensa de las comparaciones con Geraldine Bazán

Irina Baeva fue cuestionada sobre las comparaciones que le hacen con Geraldine Bazán, por lo que aseguró prefiere enfocarse en los comentarios positivos.

Hace unos días Irina Baeva enfrentó las fuertes críticas de redes sociales, a las que respondió sin filtros asegurando que confía plenamente en su prometido, Gabriel Soto. Es por ello que acepta que los comentarios y comparaciones con Geraldine Bazán van a seguir, por lo que únicamente ha decidido enfocarse en su vida, así como en los mensajes positivos que recibe.

Fue durante una entrevista en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde la actriz decidió responder a las preguntas sobre los mensajes que recibe a través de las redes sociales, de los que aseguró no vale la pena poner atención en ellos ya que por desgracia se han convertido en un gran problema de la actualidad.

“Uno no puede poner en pausa su vida en lugar de hacer las cosas porque allá comparan, porque allá dicen esto, porque allá dicen aquello, de verdad uno tiene que aprender a disfrutar porque la vida es solo una y si no es ahora cuándo”.

Asimismo, detalló que no pone atención a los insultos o comparaciones que le hacen con Geraldine Bazán: “No los leo porque sinceramente trato de ver las cosas que me aporten algo. La gente siempre va a hablar y la gente siempre va a expresar su opinión la cual es totalmente válida y bienvenida, siempre y cuando se expresen con respeto, con el conocimiento de causa”.

Aunque intentó evadir las preguntas comprometedoras respecto a la relación que mantiene con Elisa Marie y Alexa Miranda, hijas de Gabriel Soto, se limitó a responder que se lleva muy bien con ellas.

“La relación con las niñas de Gabriel va muy bien, todo bien, no les voy a contar más detalle”.

Finalmente fue cuestionada sobre sus deseos de convertirse en mamá y formar una familia con el actor mexicano, idea que no descarta en un futuro.

“A mí me gustaría tener hijos, todo a su debido tiempo, ahorita no es el momento para eso, pero más adelante vamos a ver. Gabriel tiene dos hijas, ya son como parte de la familia, entonces finalmente pues si nosotros nos vamos a casar, vamos a formar una familia, claro que me gustaría tener hijos”, agregó ante la cámara de Berenice Ortiz .

