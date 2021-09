Agenda de eventos de fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jueves 23

Mon en el Wiltern

La cantante chilena Mon Laferte está de gira por varias ciudades de Estados Unidos con su US Tour 2021. Entre las ciudades que recorre están Los Angeles, donde ofrecerá una sola presentación en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). También pasará por Riverside (el viernes) y por Anaheim (el 29 de septiembre). Interpretará canciones de Seis, su álbum más reciente, inspirado en un documental basado en la vida de la cantante costarricense –pero afincada en México la mayor parte de su vida– Chavela Vargas. Flor de Toloache abrirá el show. Hoy, 8 pm. Boletos $59 a $129. Informes wiltern.com.

Foto: Cortesía

Halloween Time en Disney

Los visitantes de todas las edades ya pueden disfrutar de las celebraciones de esta temporada en el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim). Los dos parques temáticos, Disneyland y Disney California Adventure, presentan Halloween Time, una fiesta que incluye eventos especiales en todos los rincones de ambas localidades. Entre lo más destacado está la Haunted Mansion, o Mansión encantada, que se transforma con el tema de la película A Nightmare Before Christmas. Los personajes del parque también lucen sus mejores trajes de “terror”, mientras que en la Plaza de la Familia –en Disney California Adventure– se celebrará por tiempo limitado la festividad del Día de los Muertos; se pueden ver en acción personajes de la cinta Coco. En ese mismo parque, y como una celebración fuera del horario regular, tiene lugar el Oogie Boogie Bash–A Disney Halloween Party, que incluye trick-or-trick, el Frightfully Fun Parade, el show Mickey’s Trick & Treat y otras actividades. Termina el 31 de octubre; la celebración del Día de Muertos es hasta el 2 de noviembre. Boletos a partir de $83 en la compra de una entrada para tres días. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Disneyland Resort

Sábado

Halloween en Knott’s

Además de su fiesta de terror para adolescentes y adultos, el parque temático Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) realiza una versión familiar de la celebración del Día de las brujas. El Spooky Farm de Knott’s está enfocado en niños de 3 a 11 años, e incluye actividades en varios puntos del parque. En Ghost Town hay trick-or-treat en varias de las tiendas de esa área. Los visitantes pueden ir disfrazados y mostrar sus atuendos en el Calico Carnival Costume Cavalcade, que preside el alcalde de Calico en el Calico Mine Stage. Todos los sábados y domingos a partir de este fin de semana. Termina el 31 de octubre. Boletos desde $54. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Los autos de James Bond

Para celebrar los 60 años de la franquicia cinematográfica de James Bond, el museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá la exhibición Bond in Motion, una exhibición que incluye la reunión más grande de vehículos de Bond en Estados Unidos. Se trata de más de 30 artefactos que se usaron en la pantalla grande, entre ellos autos, camionetas, botes, submarinos y helicópteros; todos aparecieron en filmes de Bond tanto nuevos como antiguos. En la colección están, entre otros, el Lotus Esprit S1 Submarine de The Spy Who Loved Me (1977) y el Aston Martin V8 de The Living Daylights (1987). A partir del sábado. Abierto de 10 am a 5 pm, excepto los lunes. Boletos $11 a $16. Informes petersen.org.

Foto: Museo Petersen

Festival de cine

El Hola México Film Festival, que se celebra cada año, llegó a su fin, y para cerrar esta edición mostrará la cinta Chilangolandia en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Ángeles), una comedia de enredos en la que, en una de las historias, un taxista tiene la esperanza de resolver sus problemas económicos cuando su sobrino se convierta en un astro del futbol. Todo esto sucede en Ciudad de México, una de las megápolis más complejas y fascinantes del mundo. Al terminar, ofrecerá un concierto la cantante mexicana Flor Amargo. Sábado 7 pm. Boletos $30. Informes holamexicoff.com.

Foto: Archivo

Mañanas en familia

Las Easy Mornings del Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Ángeles) fueron creadas para ofrecer a las familias un apacible comienzo del fin de semana. Este evento matutino incluye actividades de relajación, talleres de arte, títeres, danza y cine para todas las edades. Antes estuvo disponible de forma virtual, pero ahora, con menos restricciones sanitarias, este evento tiene lugar de forma presencial. Sábado 10 am a 1 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Foto: Cortesía

Música latina

La banda angelina Ozomatli, que toca música afrolatina, reggae, hip hop, cumbia y otros ritmos del mundo, se presentará este fin de semana en el Musco Center (One University Dr., Orange), con La Misa Negra –agrupación formada en Oakland– como invitada. Estas bandas marcan el regreso de los eventos presenciales a este centro cultural, que permaneció cerrado desde hace 18 meses debido a la pandemia. El concierto será al aire libre en la Aitken Arts Plaza del Musco. Sábado, 3 pm. Boletos $20 a $33. Informes 844-626-8726 y muscocenter.org.

Foto: Archivo

