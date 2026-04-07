Alberto del Río “El Patrón” es detenido en México: Cargos y sanción que podría enfrentar el excampeón de WWE

El luchador profesional Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, fue arrestado el lunes 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí, tras ser señalado por una presunta agresión física y verbal contra su pareja sentimental.

La mujer, quien presentó lesiones en rostro y brazos, realizó una llamada al 911 para solicitar auxilio. Elementos de la Guardia Civil Estatal arribaron al sitio en el momento en que ocurría la agresión y encontraron a la víctima con signos de violencia, lo que derivó en la detención inmediata del luchador.

Posteriormente, el ex campeón de WWE fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, donde se definirá su situación jurídica.

🚨 ¡DETIENEN A ALBERTO DEL RÍO!



El exluchador de la WWE fue capturado en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar. Elementos de la Guardia Civil realizaron la detención luego de un reporte al C5. 🛡️⚖️ pic.twitter.com/4T1gQ043Dy — Centro Informativo Querétaro (@CIQueretaro) April 7, 2026

¿Qué sanción podría enfrentar Alberto del Río?

De acuerdo con el Código Penal del Estado, el delito de violencia familiar contempla penas de uno a siete años de prisión, además de sanciones económicas que van de 20 a 700 días de UMA, es decir, entre $132 y $4,615 dólares, independientemente de la gravedad de las lesiones.

Este delito aplica en casos de agresión contra cónyuges o parejas, incluyendo distintos tipos de violencia como física, emocional, psicológica, económica, patrimonial y sexual.

Sin embargo, el panorama legal podría agravarse para Alberto del Río, ya que también podría ser investigado por el delito de Lesiones Cometidas contra la Mujer en Razón de su Género, el cual contempla penas de 8 a 20 años de prisión y multas de 400 a 700 días de UMA, equivalentes a $2,637 y $4,615 dólares.

Este delito se configura cuando existen amenazas previas, violencia sistemática o lesiones degradantes, lo que podría elevar considerablemente la sanción.

¿Quién es Alberto del Río, “El Patrón”?

Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto del Río o “El Patrón”, es uno de los nombres más reconocidos en la historia reciente de la lucha libre profesional.

Nacido el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí, el luchador de 48 años ha tenido una carrera destacada a nivel internacional, incluyendo su paso por WWE, donde logró consolidarse como campeón mundial en múltiples ocasiones.

Antes de su incursión en el wrestling, destacó en la lucha grecorromana, disciplina en la que consiguió importantes logros:

Tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de 1997

Tres oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Medalla en Juegos Panamericanos

Debutó en el año 2000 como Dos Caras Jr., siguiendo la tradición familiar, ya que es hijo de la leyenda Dos Caras y hermano de El Hijo de Dos Caras.

También tuvo un paso por las Artes Marciales Mixtas (MMA), donde incluso enfrentó a figuras como Mirko Cro Cop.

Polémicas y antecedentes de “El Patrón”

La carrera de Alberto del Río también ha estado marcada por diversos escándalos fuera del ring.

En 2016 sostuvo una mediática relación con la luchadora Paige, con quien incluso llegó a comprometerse.

En 2020 fue arrestado en Estados Unidos tras una acusación de agresión sexual, aunque posteriormente fue absuelto de los cargos.

Además, en México enfrentó una sanción deportiva luego de un incidente en Triple A, donde fue suspendido tras agredir a un aficionado durante una función.

El proceso legal continuará en los próximos días, mientras las autoridades determinan si el luchador enfrentará cargos más graves bajo la legislación vigente en San Luis Potosí.

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