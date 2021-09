¿A quién salvó Verónica Montes de la eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las cosas dentro de “La Casa de los Famosos” cada vez se ponen más candentes cada vez que las estrellas revelan sus estrategias para ganar. Esta semana le tocó a Verónica Montes ser líder de la casa después de salir victoriosa tras una prueba de preguntas y respuestas.

Para la actriz de “El Señor de los Cielos”, su semana como líder fue complicada por la relación que tiene con Jorge Aravena. Aunque no se ha declarado que son pareja, si han existido coqueteos entre ambos y han pasado mucho tiempo juntos.

Uno de los beneficios del líder y elegir a una persona para compartir la suite especial y Verónica no eligió a Jorge, si no que optó por subir a Celia. Como Verónica y Jorge no son nada oficial, Verónica pensó en la percepción que esto tendría ante el público de subir a un hombre.

Sin embargo, la cosa se le complicó aún más a Verónica tras las nominaciones. Esta semana los que fueron votados para ser eliminados de la casa fueron: Celia, Jorge, Alicia Machado, Christian de la Campa y Cristina Eustace.

Verónica estuvo en una encrucijada toda la semana y no sabía si elegir al hombre con el que podría tener sentimientos o a su amiga Celia. La noche que Verónica ganó el liderazgo, Jorge se mostró enojado al no ser elegido a subir la suite y le dijo que si salía nominado, no lo salvara.

Esto pesó mucho en la cabeza de Verónica y finalmente no eligió salvar a Jorge y optó por su amiga Celia. Celia se salvó una vez más de la eliminación.

Será el próximo lunes 27 de septiembre cuando otra celebridad salga de “La Casa de los Famosos”. El público decidirá quien de los cuatro habitantes restantes será eliminado del reality show por medio de sus votos.

“La Casa de los Famosos” está disponible 24/7 en Telemundo.com y de lunes a viernes a las 7pm/6c en Telemundo.

