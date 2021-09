Yanet García modela de espaldas a la cámara micro lencería de encaje azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García no deja de llamar la atención dentro de sus redes sociales con atrevidas prendas de lencería que son capaces de subir la temperatura en segundos.

Nació en Monterrey Nuevo León, estado en el que inició su carrera como conductora de televisión y alcanzó una notoria participación como “La chica del clima”. Años después fue llamada para conducir la misma sección dentro de uno de los programas matutinos de Televisa, desde entonces su destino la llevó a convertirse en una de las figuras más populares de la televisión, fama que también la catapultó dentro de las redes sociales.

Al día de hoy, es una de las celebridades consentidas dentro de las comunidades virtuales gracias a las atrevidas fotografías que comparte, pues en ellas muestra sin pudor alguno la estilizada figura que obtuvo gracias a su disciplina y horas de dedicación en el gimnasio.

Y es que no hay mejor manera de presumir su escultural silueta que con diminutas prendas de lencería que dejan muy poco a la imaginación gracias a las transparencias.

Muestra de ello es una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en donde posó de espaldas a la cámara con un minúsculo conjunto e lencería en color azul, con el que levantó suspiros de por lo menos 280 mil seguidores que calificaron la imagen con un “me gusta”.

Mientras que en una imagen más reveló el escote de su sensual conjunto traslucido que provocó tipo de propuestas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Días antes elevó la temperatura con un ardiente video en el que se divirtió ante la cámara y realizó atrevidos movimientos de cadera con ligeras prendas transparentes color neón, con las que dejó a la vista su torneada retaguardia y sonrisa de infarto. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Como era de esperarse, la lluvia de candentes piropos no se hizo esperar y logró generar cerca de 3 mil mensajes de admiración.

Por supuesto el desfile de acaloradas prendas no termina, por lo que también dejó boquiabiertos a sus más exigentes admiradores al modelar desde la cama un arriesgado set de prendas en color salmón con el que una vez más las transparencias permitieron admirar la belleza de sus curvas.

También te puede interesar: