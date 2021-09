Aleida Núñez expone al máximo su belleza con ceñidos leggis color marrón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La sensual actriz mexicana, Aleida Núñez, se apoderó una vez más de las redes sociales gracias a unos ajustados leggins que la ayudaron a lucir sus exuberantes curvas.

La estrella de televisión nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, un 24 de enero de 1981 dejó con la boca abierta a cerca de 3 millones y medio de seguidores de Instagram, con quienes compartió una serie de reveladoras fotografías en las que posó con unos leggins ceñidos en color marrón que exhibieron su torneada anatomía.

Junto a la reflexiva frase: “Voltear al pasado me distrae del ahora“, Aleida atrajo las miradas de más de 50 mil fans, quienes no dudaron en reaccionar a las tres fotografías.

Posando de espaldas, perfil y de frente a la cámara, fue como arrancó suspiros y cientos de piropos en los que sus admiradores destacaron lo bella que luce con las ajustadas prendas que no utiliza únicamente mientras se ejercita, ya que en esta ocasión las acompañó con unos tacones color nude que combinó a la perfección para darle un toque de frescura y originalidad a su look.

Y siguiendo este tipo de moda, poco antes apareció ante la cámara vistiendo otro ajustado conjunto deportivo, pero esta vez en color verde militar y tipo short, con los que dejó a la vista sus espectaculares piernas en una serie de postales. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En una grabación que superó las 170 mil vistas, la actriz de telenovelas como ‘Mañana es para siempre’ y ‘Mujeres asesinas’ realizó acalorados movimientos que dejaron atónitos a sus fervientes admiradores. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar: