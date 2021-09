Yanet García muestra su torneada retaguardia mientras se ejercita con ajustados leggins

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García es una de las celebridades más bellas dentro de las redes sociales, en donde este domingo se ganó el corazón de miles de fanáticos ante quienes mostró de singular manera sus impresionantes curvas dando la espalda a la cámara mientras se ejercita.

La modelo mexicana que se hizo famosa gracias a su destacada participación en los programas matutinos conduciendo la sección del clima, ahora se ha convertido en una sensual Fitness Coach, logrando el reconocimiento de más de 14.1 millones de seguidores dentro de su perfil oficial de Instagram.

En esta ocasión la bella estrella de televisión olvidó por un momento sus ardientes publicaciones en lencería y bikinis de su página de OnlyFans para publicar una atrevida grabación, donde se le ve posando de espalda a la cámara, luciendo unos ajustados leggins color rojo con negro y un top deportivo en los mismos tonos, prendas que lograron resaltar su voluptuosa y bien trabajada retaguardia que arranca suspiros al por mayor.

Hace unos días la también actriz de teatro y cine encendió sus redes luciendo un ultra ceñido conjunto deportivo en color azul, que le permitió lucir al máximo su sensacional anatomía para el deleite de más de 160 mil admiradores, quienes también le hicieron llegar una ola de comentarios y piropos subidos de tono. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Como en la mayoría de publicaciones, la expresentadora del programa Hoy acompañó la imagen con una descripción en la que motivó a sus admiradores para no perder de vista su objetivo y ponerse en forma: “La salud es un viaje, no un destino. Se trata de dar pequeños pasos alcanzables y disfrutar del proceso “. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

