593 empleados de United Airlines serán despedidos por no cumplir con los mandatos de vacuna

United Airlines dio a conocer desde las primeras horas de este miércoles que va a despedir de la compañía a casi 593 trabajadores que han “decidido” no vacunarse, luego de oponerse a su política contra la Covid-19, la cual ha sido vista como las más estrictas entre las empresas estadounidenses.

Según EFE, esto se dio por medio de un mensaje interno enviado a los máximos ejecutivos a la plantilla, United Airlines señala que más del 99% de sus 67 mil empleados se han inmunizado siete semanas después de poner en marcha su política de vacunación, reconociendo que algunos eran “reacios” y otros han pedido exención.

El consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, y el presidente ejecutivo de la compañía, Brett Hart, dijeron que “menos del 1% de la gente que ha decidido no vacunarse, desafortunadamente empezaremos el proceso de separación de la aerolínea de acuerdo con nuestra política”.

United Airlines says more than 99% of its U.S.-based employees are vaccinated, per company mandate. United says 593 have not, & the airline has “started the process to separate them from the company.” Here’s a letter to staff from CEO Scott Kirby & airline president Brett Hart. pic.twitter.com/SLxjcY36ni