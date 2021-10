CSU Northridge y colegios comunitarios reciben fondos para equidad y justicia racial

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al campus de la California State University (CSU) en Northridge y al Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles “LACCD) les tocará una buena tajada de los $30 millones de la Iniciativa de Equidad y Justicia Racial lanzada por la compañía Apple para apoyar a innovadores, estudiantes y organizaciones que trabajan por un mundo más justo.

Apple se asoció con Cal State en Northridge para crear un centro de innovación global en equidad enfocado en instituciones que ofrezcan servicios a los hispanos.

Pero también en California, esta compañía de tecnología ha decidido apoyar al Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, en la creación de programas de alternativas al encarcelamiento tradicional para los tribunales de colaboración comunitaria.

Se trata de una iniciativa en la que el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles trabaja con fiscales, abogados y jueces para referir a quienes han salido de la cárcel, son de alto riesgo y se encuentran en periodo de prueba.

Apple apoyará a los estudiantes de las minorías para que aprendan las habilidades de las carreras con más demanda. (Cortesía Apple)

Otras iniciativas que apoyará Apple son el primer campamento de emprendedores para fundadores y desarrolladores hispanos, y dará financiamiento a organizaciones y líderes que impulsan la reforma de la justicia penal y la justicia medioambiental.

“El llamado a construir un mundo más justo y equitativo es urgente, y en Apple sentimos la responsabilidad colectiva de ayudar a impulsar el progreso”, dijo Tim Cook, presidente de Apple.

“Estos compromisos ayudarán a los jóvenes líderes de hoy y de mañana a iniciar nuevos negocios, desarrollar innovaciones revolucionarias e inspirará a innumerables personas a unirse a la lucha por la justicia”.

La alianza entre Apple, el gobernador Gavin Newsom y la California State University permitirá el establecimiento del Equity Innovation Hub del Global Hispanic Serving Institution (HSI) en el campus de Northridge.

La finalidad de esta asociación es proporcionar habilidades para las carreras más demandadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, a los estudiantes de las comunidades más abandonadas. Y trabajarán con otros campus de CSU y HSI en la nación para acelerar la equidad educativa.

“La CSU, el sistema de educación superior de 4 años más grande de la nación, ha sido siempre un líder en servir a los estudiantes latinos en 21 de los 23 campus que han recibido la designación HSI”, dijo el rector de CSU, Joseph I. Castro.

Agregó que es una gran oportunidad colaborar con un aliado como Apple y aprovechar sus tecnologías creativas y de vanguardia junto a las capacidades intelectuales de profesores de clase mundial para combinar ese trabajo en beneficio de miles de estudiantes talentosos en California y más allá.

Los colegios comunitarios de Los Ángeles recibirán financiamiento de Apple. (Cortesía Apple)

La presidenta de CSUN, Erika D. Beck dijo que al reformular el servicio a través de un lente de equidad y justicia racial, el Centro de Innovación Global HSI buscará acelerar la equidad en educación a lo largo del sistema de CSU y la nación.

“Estamos agradecidos por el apoyo de Apple, ya que a medida que buscamos alejarnos de lo que los estudiantes deben hacer para tener éxito, nos enfocarnos en lo que nuestras instituciones deben emprender para servir de manera exitosa a la comunidad latina y a los estudiantes de otros grupos minoritarios.”

El Centro de Equidad en CSUN es un sitio ideal para continuar colaborando en estrategias comprobadas que nos benefician a todos, agregó.

Apple también colabora con varios colegios comunitarios como los de Los Ángeles para poner en marcha programas que ayuden a las personas encarceladas y en libertad condicional a adquirir nuevas habilidades para evitar la reincidencia delictiva.

Y se ha comprometido en invertir en organizaciones que apoyan la justicia racial y que trabajan para acabar con las condenas extremas, como la Anti-Recidivism Coalition, The Council on Criminal Justice, Innocence Project, The Last Mile, Recidiviz/A Criminal Justice Data Platform, The Sentencing Project y Vera Institute of Justice.

La HIspanic Access Foundation ha trabajado contra el cambio climático. (Cortesía Apple)

“The Last Mile se esfuerza por romper el ciclo y frenar el problema del encarcelamiento masivo en Estados Unidos al centrarse en la educación, las vocaciones y la reinserción laboral”, declaró Beverly Parenti, directora y fundadora de The Last Mile.

Además Apple financiará organizaciones lideradas por afroamericanos, hispanos e indígenas que se dedican a promover la justicia ambiental y a defender a las comunidades más afectadas por el cambio climático y las disparidades climáticas.

Los beneficiarios son: la Hispanic Access Foundation, el First Nations Development Institute, y el Center for Rural Enterprise and Environmental Justice.

“Durante más de una década, la Hispanic Access Foundation ha trabajado para hacer frente a los peligros ambientales que afectan directamente a la comunidad latina y para establecer puentes que proporcionen un acceso equitativo a un medio ambiente más saludable y natural”, señaló Maite Arce, presidenta de Hispanic Access Foundation.

Para más información sobre el compromiso de Apple por la equidad y la justicia racial, visita apple.com/racial-equity-justice-initiative.