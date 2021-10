Kimberly Flores acaba con las especulaciones y aclara qué le pasó a su ombligo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kimberly Flores no deja de estar en el centro de la polémica, y tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’ volvió a las redes sociales para compartir algunas fotografías en las que luce orgullosa su físico, pero nuevamente fue blanco de las críticas por la forma de su ombligo, a lo que no pudo callar más y de una vez aclaró qué le pasó en esa parte del cuerpo.

Aunque continuamente recibe una lluvia de comentarios en los que la atacan por aparecer con ligeros conjuntos de lencería, bikinis y ajustados conjuntos deportivos, esta vez la esposa de Edwin Luna fue señalada por tener un ombligo diferente.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la cantante de género urbano compartió una sexy fotografía en la que lució unos jeans y top que reveló su abdomen de acero. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje de auto aceptación, en donde deja ver que no es una mujer perfecta, pero prefiere mostrarse sin máscaras que la hagan aparentar quien en realidad no es.

“ESTA SOY YO: soy una mujer de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte, soy celosa, odio que me mientan y no siempre ando de buen humor, cometo muchos errores, no presumo de algo que no tengo, al contrario agradezco todos los días lo poco o nada que tengo, casi siempre me enojo rápido, soy difícil de entender… pero prefiero que me odien por cómo soy a qué me amen por algo que aparento ser”, escribió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención dentro de su publicación fue una pequeña parte de su cuerpo que siempre ha estado expuesta a las críticas: su ombligo.

En esta ocasión, fue una usuaria quien aseguró que el centro del cuerpo de la modelo guatemalteca lucía de esa forma porque tiene una hernia:

“Tienes una hernia en tu ombligo por eso se ve así”.

Mensaje al que la famosa no dudó en responder con una sonrisa que su seguidora está en lo correcto, y que dicha protuberancia surgió durante uno de sus embarazos.

“Sí mi vida salió durante el embarazo de Giannita 😍”.

Dejando ver una vez más que no le teme a las críticas y que incluso da réplica para que se acaben de una vez por todas las frecuentes especulaciones que surgen dentro de las redes sociales.

Sin miedo a las críticas por su cuerpo, Kimberly Flores volvió a escandalizar posando con un diminuto bikini que dejó a la vista nuevamente su ombligo y por supuesto la torneada retaguardia que posee. View this post on Instagram A post shared by Kimberly Flores (@kimfloresgz)

