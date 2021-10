“Tendrá que dar cuentas en el infierno”: Tío de Frida Sofía arremete en contra de Enrique Guzmán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras el comentario de Enrique Guzmán en el que aseguró que la muerte de Natasha Moctezuma era el Karma de Frida Sofía, Pedro Moctezuma Salió en defensa de su sobrina, haciendo fuertes señalamientos en contra del padre de Alejandra Guzmán.

Durante la presentación a prensa de un programa que está por estrenar, Pedro Moctezuma arremetió en contra de Enrique Guzmán, quien hace unas semanas respondió que la muerte de Natasha Moctezuma era parte del karma que su nieta Frida Sofía está pagando por la denuncia que interpuso en su contra por abuso sexual.

“Es un tema muy delicado, no me interesa hablar de ese señor. El señor es un cuate que realmente está enfermo y es un cuate, para mí, de la más baja escoria que existe”.

Pero la serie de señalamientos que fueron presentados en el programa ‘Hoy’ continuaron y terminó por poner en duda la salud mental del exesposo de Silvia Pinal, señalándolo como un hombre que hace comentarios fuera de lugar, con los que siempre logra lastimar a las personas.

“Es un señor que necesita ayuda profesional, es un cuate desagradable, es lo único que puedo decir, un tipo deplorable por sus comentarios. No quiero hablar del tema porque si me voy a poner de muy mal humor y no quiero”.

Hasta el momento ningún miembro de la dinastía Moctezuma había dado una declaración al respecto, sin embargo, el hermano de Pablo Moctezuma confirmó que su sobrina Frida Sofía está bien tras la muerte de su hermana, además de que el lamentable acontecimiento les ha permitido estar muy unidos como familia.

Y aunque aseguró que es un tema que prefería evitar, terminó por dar una última puñalada al cantante diciendo que tendrá que rendir cuentas… ¡pero en el infierno!

“Ese tipo de comentarios de gente desagradable, de gente que no tiene corazón, ese tipo de cosas son muy dolorosas. La verdad que ahí tendrá que dar cuentas, el señor, ahí en el infierno”.

A un mes de la muerte de Natasha Moctezuma, su padre, el empresario Pablo Moctezuma compartió un emotivo mensaje.

“No tengo palabras para poder explicarte lo tanto que me haces falta. El orgullo de ser tu padre es mi más grande y valioso regalo, no hay un minuto que no te piense y te extrañe“, fue parte del texto que dieron a conocer durante el mismo matutino.

También te puede interesar: