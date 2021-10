Licencia para indocumentados en Estados Unidos: cuán seguros se encuentran mis datos personales una vez que la solicito

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En Estados Unidos existen varios lugares que conceden licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. En total son nueve: Florida, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Texas, Massachusetts, Minnesota, Kansas y Oregón. En estos estados, todo aquel con un estatus migratorio vulnerable puede hacer una solicitud de este documento ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Sin embargo, muchos no llegan a gozar de este beneficio por temor: algunos inmigrantes indocumentados consideran que su información personal podría llegar a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), llevándolos a una situación muy riesgosa que podría derivar en su deportación.

Según un informe de The Center for Public Integrity, las autoridades migratorias han recibido información de algunos estados, información que parece estar contenida en las bases de datos de las agencias que conceden licencias de conducir: “A veces, los agentes de inmigración le piden al personal del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) que realice una búsqueda de reconocimiento facial para saber si hay coincidencias con una foto proporcionada. Otras veces, buscan direcciones e historiales de conducción de personas concretas”.

En pocas palabras, los mismos agentes del ICE han desarrollado estrategias para obtener información a través de los servicios del DMV, pero no es la oficina quien la proporciona, al menos no de forma deliberada. Esta situación continúa alimentado el temor de los inmigrantes de hacer solicitudes para poder gozar de los privilegios que ofrece una licencia de conducir, privilegios que van más allá de la identidad y que implican una serie de posibilidades como poder tener una cuenta bancaria, acceso a préstamos e incluso poder contratar un seguro de auto para poder conducir legalmente en Estados Unidos.

Aunque el DMV no proporcione esta información, según este estudio, comete el error de no verificar las solicitudes que hacen los agentes del ICE, perjudicando de alguna u otra forma la protección de la información: “The Center for Public Integrity les preguntó a todas las jurisdicciones que les permiten conducir a los indocumentados cómo gestionan las solicitudes de ICE. Sus leyes o políticas internas varían enormemente, y algunas se negaron a dar explicaciones”.

Sin embargo, no todo está perdido. California y Hawái tienen leyes en contra de estas prácticas y, en los últimos meses, New Jersey se unió a los estados que conceden licencias de conducir a los indocumentados con la promesa de proteger su información y hasta ahora la ha cumplido exigiendo una orden judicial o detención firmada por un juez a los agentes del ICE que solicitan este tipo de información. Lo mismo sucede en Nuevo México, Virginia y Washington. No obstante, de acuerdo con los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, el riesgo es latente en algunos lugares.

También te puede interesar: Licencia de conducir para inmigrantes en Estados Unidos: dónde puedo obtener una sin número de Seguro Social