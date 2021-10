Conoce la casa de Carolina Ross, la bella sinaloense que conquista al regional mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante mexicana Carolina Ross, de 26 años y a quien recientemente vimos en el programa ‘Tengo Talento Mucho Talento’, ha sabido conquistar a sus seguidores con su voz arriba de los escenarios, pero también por su faceta como influencer, gracias a la cual nos ha permitido conocer más a fondo su vida y hasta la casa que tiene en su natal Culiacán, Sinaloa.

La talentosa artista, quien saltó a la fama tras forma parte de ‘La Voz… México’, vive en compañía de su mamá en una linda, pero sencilla vivienda de dos pisos, tal y como lo hemos podido ver en los videos y fotografías que ha hecho en su interior.

Cocina

La cocina es algo amplia y abierta. Está equipada con una alacena de tono chocolate, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede ser utilizada para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, que se sitúa entre la cocina y la sala, está compuesto por una mesa rectangular con seis sillas que combinan tonos chocolate y claros, por una televisión empotrada a la pared, por un pintoresco cuadro y por un mini split.

Sala

Su sala, que es su sitio predilecto para hacer sus famosos covers, cuenta con sofás de tono gris, con cojines dorados y grises, con una mesa de centro de cristal, con una alfombra, con plantas, con un mini split y con un cuadro de flores con marco dorado.

Sala de televisión

Su sala de televisión está conformada por sillones de tono mostaza, por una mesa de centro de cristal y por un pintoresco cuadro.

Recámara de su mamá

Durante varios meses Carolina estuvo durmiendo en la recámara de su mamá, por lo que pudimos notar que esa habitación está compuesta por una cama grande, por dos mesas laterales de tono chocolate con sus respectivas lámparas y por una cómoda.

El dormitorio es completado por una televisión empotrada a la pared, por un espejo, por una imagen de la Virgen de Guadalupe en la zona cabecera, por una cruz, por un mini split y por un clóset. @carolinarossmusic YO ME LARGO 🤯 #drakeyjosh #foryou #parati ♬ Drake y Josh Megan – sophia

Estudio de grabación

Aunque no tiene su propio estudio de grabación, esta joven artista se las ingenió y adaptó diversos rincones de su casa de acuerdo a sus necesidades, ya que no solo graba videos de YouTube y toca el teclado, sino que también toma clases de canto a la distancia, por lo que tuvo que encontrar la manera de cumplir con todo y vaya que lo consiguió View this post on Instagram A post shared by Carolina Ross 🇲🇽 (@carolinaross)

Garaje

Su garaje no solo lo utiliza para guardar sus vehículos, sino que también lo emplea como gimnasio, al tener ahí diversos aparatos de ejercicio.

