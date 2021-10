Sherlyn responde a quienes la criticaron por defender a la perrita que mordió a su hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace un par de semanas Sherlyn compartió a través de sus redes sociales que su perrita “Neni” mordió a su hijo André, asegurando que el bebé de poco más de un año tendría que aprender a respetar a la perita y no ser tan brusco durante el juego; declaraciones que causaron revuelo generando fuertes críticas por supuestamente ser una mala madre ya que prefirió defender a la mascota.

Sin embargo, la actriz recurrió nuevamente a su perfil oficial de Instagram para responder a los ataques de los que fue víctima, por lo que de una vez por todas puso un alto diciendo que es ella quien elige educar a su hijo poniendo por delante el amor y respeto por los animales, la naturaleza y el mundo.

“Mi prioridad en esta vida es crecer a un hombre de bien, me siento feliz con el tipo de maternaje que estoy llevando, y si mi hijo y yo estamos felices, (porque lo pueden ver en la cara de un bebé que disfruta todo y en su eterna sonrisa) no veo cuál es la gran preocupación, de las que hoy juzgan y opinan cómo si fueran mamás perfectas. Las mamás perfectas no existen”.

La estrella de televisión se refirió a los mensajes que recibió señalándola de irresponsable, no cuidar a su hijo, querer más al perro que a su bebé e incluso le pedían que “durmiera” a la Neni, a lo que confesó ser la “peor mamá del mundo” por no regalar, ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo.

Y siguió enfrentando la serie de críticas que ha recibido desde que anunció su embarazo y muchas cosas más que también están mal vistas, pero que a ella le tienen sin cuidado.

“Les tengo noticias: elegí ser mamá sin un papá para Andre, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida, cuando siento que hace frío decido no bañarlo, de vez en cuando le doy dulces, no lo dejo que llore, soy de la idea que mientras pueda evitarle cualquier sufrimiento lo voy a hacer aunque tenga 40 años, lo dejo estar descalzo, hemos jugado bajo la lluvia, hay días en los que no se quiere dormir temprano y no lo forzo a hacerlo aunque este implique romper la rutina, di lactancia un año y un mes, aunque muchos me decían que ya era suficiente, lo dejo comer con la mano cuando así decide”, añadió al texto que acompañó con una postal de madre e hijo que recibió más de 4 mil 500 mensajes en los que nuevamente dividió opiniones.

Sherlyn González finalizó su mensaje dejando claro que la maternidad es un viaje personal y que André es un niño completamente feliz, sano, fuerte, seguro y lo más importante, es que es un niño muy amado, deseado y cuidado, pensando en que las madres que la señalaron sean “mamás perfectas”, a las que nunca se le ha caído de la cama su hijo, o nunca se ha raspado una rodilla.

