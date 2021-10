“Vuelve a ser mi nieta”: Enrique Guzmán ya no demandará a Frida Sofía en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La polémica en torno a la denuncia interpuesta por Frida Sofía en contra de su abuelo sigue dando de qué hablar, y es que, luego de que Enrique Guzmán asegurara que procedería legalmente en contra de ella ante las leyes de Estados unidos, todo parece indicar que dio marcha atrás gracias a una petición de Alejandra Guzmán.

Enrique Guzmán declaró hace unos días que estaba decidido a denunciar a Frida Sofía en Estados Unidos, luego de que su hija le dio su autorización de hacer lo que creyera conveniente para poner un alto a las acusaciones por presunto abuso sexual, sin embargo, días después a través de un comunicado oficial Alejandra Guzmán pidió aclarar que en estos momentos ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo.

Pero dicho acuerdo bien pudo haber sido tomado en familia, ya que Enrique Guzmán se retractó de su decisión luego de que su hija hablara con él para pedirle que no la involucrara en sus declaraciones contra la joven.

“Está en Miami trabajando (Alejandra Guzmán), estamos cada quien trabajando, a mí me dijo: ‘papá haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres a mí’. Si no la involucro entonces para qué me meto yo. Estamos acusados los dos y los dos lo vamos a manejar de las dos maneras”, explicó ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

Tras dicha petición, el intérprete se detractó de las intenciones que tenía de proceder legalmente en contra de su nieta y contrario a ello, pretende que los problemas legales terminen para todos los involucrados.

“Hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta, así que no voy a proceder nada contra ella, al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y no tiene pruebas porque nunca pasó, entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle allá sus asuntos”.

Asimismo, el cantante de 78 años negó que haya intentado tener un contacto con su nieta por medio de una llamada telefónica o un mensaje de texto, asegurando que esa opción “no se puede” por ahora.

Finalmente, dijo estar en paz con sus nuevos proyectos en teatro, actividad que prefiere mantener en marcha en lugar de “estar en los juzgados diciendo tonterías” y negó terminantemente que su hija piense proceder legalmente en contra de Frida Sofía, decisión que ambos comparten.

