Cómo saber en 2 minutos si tus chakras están desequilibrados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Existe un método para saber en 2 minutos si algunos de nuestros chakras están desequilibrados. Se trata de un sencillo cuestionario, fácil y rápido de contestar, en el que solo se necesita calificar preguntas en una escala del 1 al 5 de acuerdo con tu experiencia personal.

Hay algunos síntomas físicos que avisan sobre un desequilibrio de los chakras del cuerpo humano, sin embargo, estas señales pueden ser tan sutiles que difícilmente podríamos percatarnos que los centros de energía están bloqueados.

Los charkas son vórtices de energía que cuando giran armoniosamente sentimos un equilibrio mental, físico y espiritual, pero si giran demasiado rápido o lento podríamos tener alteraciones corporales y emocionales.

Si sospechas que tus chakras no funcionan correctamente, pero no sabes cómo distinguirlo, este cuestionario sugerido por Nikki Van De Car en su libro ‘Chakras: A Little Introduction to the Seven Energy Centers’, te será de gran ayuda.

Antes de comenzar, la escala que se utiliza, según reseñó Mind Body Green, es la siguiente:

1= nunca

2= casi nunca

3= a veces

4= la mayor parte del tiempo

5= siempre

A cada chakra se le ha asignado preguntas que se deben responder con base en la escala y los resultados sumarlos.

Preguntas para el chakra raíz

Soy cauteloso con mi dinero y siempre tengo ahorros para emergencias.

Nunca hago tarde los pagos de la tarjeta de crédito.

Odio las montañas rusas o cualquier otra actividad que implique adrenalina.

Hago evaluaciones de riesgos por si acaso.

Estoy preocupado.

Preguntas para el chakra sacro

Tengo problemas para saber qué hacer cuando no estoy trabajando.

Qué tanto disfruto el sexo

Quiero escribir, pintar o hacer algo creativo, pero no soy bueno en eso.

No me siento bien con mi cuerpo.

Tengo problemas para expresarme en la intimidad.

Preguntas para el chakra del plexo solar

Tengo problemas para perseguir mis deseos.

A veces no tengo confianza en mí mismo.

Me cuesta ser asertivo.

Tiendo a dejar que las personas tomen decisiones por mí.

Es más fácil seguir la corriente.

Preguntas para el chakra del corazón

Creo que las personas que amo se aprovechan de mí.

Me cuesta ser compasivo conmigo mismo.

No tengo tiempo para cuidarme.

Es fácil que hieran mis sentimientos.

Es difícil para mí decirle a la gente que la amo.

Preguntas para el chakra de la garganta

Me cuesta hablar en situaciones sociales.

Tiendo ser tímido para decir lo que pienso.

Soy mejor escuchando que hablando.

Me aterroriza hablar en público.

Odio discutir, además, son terrible en eso.

Preguntas para el chakra del tercer ojo

Me cuesta saber cuándo habla mi intuición

No sé cuáles son mis motivaciones.

Fantasea mucho, me imagino que el mundo es diferente.

Es difícil para mí visualizar lo que alguien me dice.

No puedo escuchar mi verdadera voz interior.

Preguntas para el chakra de la corona

Me siento deprimido o desconectado del mundo.

No creo que haya una fuerza que rija al universo.

Deseo que el mundo fuera un lugar mágico, pero no creo que suceda.

Ojalá que haya algo más grande que yo.

Me cuesta mucho recordar lo que sueño.

Resultados

Si tienes 16 o más significa que ese chakra está bloqueado; si el resultado es 14 o menos significa que está hiperactivo o gira demasiado rápido.

Te puede interesar: Ritual para equilibrar los 7 chakras por primera vez