Fernando del Solar revela que se sometió a una cirugía porque no podía respirar bien

Luego de que fuera visto en silla de ruedas y levantara especulaciones sobre su estado de salud, Fernando del Solar confiesa que recientemente se sometió a una cirugía porque no podía respirar bien.

El conductor argentino reveló que se encuentra bien y no ha presentado nuevos problemas de salud como se aseguró; sin embargo, tuvo que ser sometido a una cirugía para corregir sus problemas respiratorios que surgieron tras las múltiples tratamientos médicos por los que pasó.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la alfombra roja de un evento que busca crear conciencia en contra del cáncer, el comunicador compartió algunos detalles de la operación en la que le fue corregido el tabique nasal debido a los tratamientos médicos que requirió durante su batalla contra el cáncer, en donde aprovechó para aclarar que su visita al quirófano de ninguna manera está relacionada con alguna complicación o algo malo.

“Nada qué ver con todo lo que publicaron. Me operé la nariz y no fue estético, se ve, tengo la misma nariz. Lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar y eso, se me había desviado un poco el tabique, y con cubrebocas y todo se me hacía más difícil respirar, entonces tuve que entrar a cirugía y justo cuando me vinieron las cámaras… a nadie le gusta que lo tomen así”.