Humberto Zurita asegura que nunca agredió a Ivonne Montero: “Ni con el pétalo de una rosa”

Hace unas semanas, la actriz Ivonne Montero confesó que fue víctima de violencia física por parte de Humberto Zurita cuando ambos protagonizaron en el año 2008 la telenovela de TV Azteca ‘Secretos del Alma’.

Durante una emisión del programa de Imagen Televisión, ‘Sale el Sol’, la también cantante señaló que cuando realizaba escenas de besos muy apasionados con Zurita todo marchaba a la perfección ante las cámaras, pero al terminar y escuchar el “corte”, él la empujaba.

“Llegó un momento que sí hubo una falta de respeto se tornó en una agresión física. De pronto teníamos una escena de besos, me besaba como nadie, porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros”, comentó la actriz.

Sin embargo, ahora fue turno del galán de telenovelas, quien concedió una entrevista para el periódico El Universal en donde habló de las fuertes acusaciones que realizó su excompañera de pantalla chica, asegurando que, aunque es un tema que no le interesa dar más réplicas y no entiende por qué salió, él ama, pero sobre todo respeta profundamente a la mujer, pues viene de una hermosa familia en la que convivió con cinco hermanas, además siempre ha mantenido excelente relación con sus compañeras de trabajo.

“Lo acabo de ver y yo no tengo nada qué decir de la señora Ivonne Montero. Es una actriz con la que yo trabajé, no tengo nada que decir en contra de ella ni a favor, nunca fuimos grandes amigos, pero fuimos trabajadores, trabajamos juntos y no sé qué problemas haya tenido ella, yo no tuve ningún problema”.

El actor con 43 años de trayectoria artística respondió de forma contundente que no sería capaz de tocar a una mujer e incluso siempre ha apoyado los movimientos de solidaridad hacia ellas, por lo que el comentario de Ivonne Montero está completamente fuera de lugar.

“Yo jamás tocaría, ni con el pétalo de una rosa, a una mujer y eso lo sabe todo el mundo, lo puedes preguntar a quien haya trabajado conmigo, a cualquier mujer que haya trabajado conmigo, que he trabajado con muchas, con casi todas, hasta jovencitas, y sabrás lo que soy yo como trabajador y como ser humano”.

