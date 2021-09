“Me empujaba”: Ivonne Montero recuerda cuando el actor Humberto Zurita la violentaba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ivonne Montero confesó que fue víctima de violencia por parte de Humberto Zurita cuando trabajaron en la telenovela ‘Secretos del Alma’.

La actriz compartió en el programa ‘Sale el Sol’ que fue en el set del melodrama de TV Azteca que salió al aire en 2008, donde era protagónica, que tenía escenas de besos muy apasionados con el histrión, pero al terminar y escuchar el “corte”, él la empujaba.

“Llegó un momento que sí hubo una falta de respeto se tornó en una agresión física. De pronto teníamos una escena de besos, me besaba como nadie, porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros”, dijo.

Montero agregó que un día ya no aguantó y decidió alzar la voz, por lo que hubo un encontronazo muy fuerte cuando las cámaras se apagaron.

Anteriormente, Zurita ya había dicho en el mismo programa que no había agredido a Ivonne, sólo le había reclamado que tardaba mucho tiempo en maquillarse.

“No tengo nada que decir al respecto en ese sentido, si ella no se sintió bien a mi lado, lo siento mucho. En algún momento pudimos haber tenido, no sé, diferencias. Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero punto ¿no? O sea, fue ese momento y ya. No tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, al contrario, la respeto mucho“, indicó Héctor.

También te puede interesar: