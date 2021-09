Recuerdan el día que Andrea Lagareta confesó cuál es su última voluntad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes 17 de septiembre, Andrea Legarreta se convirtió en una de las celebridades más mencionadas dentro de las redes sociales, en donde sus fanáticos recordaron el día que confesó cómo quiere que sea su funeral y hasta el tema que le gustaría fuera entonado en su memoria.

Y es que, la polémica declaración realizada por la conductora del programa ‘Hoy’ fue tan solo unos días después del lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, quien murió el 1 de noviembre de 2020 a consecuencia de un shock hipovolémico.

En aquel encuentro con los medios de comunicación en las inmediaciones de Televisa San Ángel, la también actriz aseguró que ya ha tocado el tema de la muerte en varias ocasiones con su familia, por lo que desde hace algún tiempo ella y su esposo, el cantante Erik Rubín, ya tienen hecho un testamento.

Lagareta también habló de su amor por los viajes y, aunque bromeó diciendo que no le gustaría que hubiera gente en su velorio, reveló cuál es el legado que quiere dejar a sus hijas.

“Mis hijas saben que lo que más amo en la vida, a parte de ellas, obvio, es viajar. Porque para mí eso es vida, conocer lugares, culturas, distintas. Ya les dije: ‘cuando yo me vaya, que yo me voy a ir como de 100 (años), ustedes en primera, no me gustaría invitar a nadie a mi velorio'”.

Pero sin duda uno de los fragmentos que llamó la atención fue cuando reveló que quiere que todos los que vayan a su último adiós vistan de color blanco, y habló del tema musical que le gustaría que pusieran durante su sepelio, así como lo que le gustaría que sus hijas, Mía y Nina, tuvieran como enseñanza.

“Quiero que vayan de blanco y hay una canción que me fascina que se llama I Lived de One Republic. Habla de eso, de que hice todo lo que quise, que conocí, subí, bajé, lloré. Ese es el chiste, que nos comamos la vida y que la gocemos. Es lo que les dije: ‘ustedes la ponen y se me ponen muy felices, se visten de blanco y toda la gente‘, porque hay que celebrar la vida y nuestro paso por aquí”, confesó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

