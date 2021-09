“Un guerrero”: Emir Pabón hace emotiva presentación de su bebé, Matías de Jesús

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de luchar por su vida durante poco más de un mes, el bebé de Stefanía de Aranda y Emir Pabón ya está en casa, por lo que el cantante no dudó en presumir su felicidad con un emotivo video compartido a través de las redes sociales, con el que finalmente presentó a su primer hijo.

Con un enternecedor video publicado en su perfil oficial de Instagram, el vocalista del Grupo Cañaveral confirmó su enorme alegría de poder tener en casa a su hijo, quien nació el pasado 31 de julio y llevará por nombre Matías de Jesús.

“Quiero presentarles a mi hijo, lo que siempre soñé con el amor de mi vida, mi esposa, un milagro grande del amor de Dios. Un guerrero que ya salió del hospital que ya está aquí en casita y que nos sentimos emocionados mi esposa y yo de poder tenerlo en brazos. Quiero presentarles al guerrero Matías de Jesús”.

Junto a la grabación que fue retomada por otros perfiles dentro de la misma red social, el cantante finalizó con un beso, además de señalar que su primogénito es un bebé muy agradecido y hermoso.

Mientras que, durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la pareja compartió los momentos más difíciles que han tenido que superar como familia, desde el aparatoso accidente que sufrieron, así como los momentos de angustia que vivió Stefanía durante el parto.

“Lo más mágico y milagroso es que hay que confiar en Dios porque existe, está presente. A mí en el quirófano me fue mal a la hora de la cesárea tenía la presión en 180/140 y estuve a nada de convulsionarme. Me pusieron la raquea, no me hizo efecto del lado izquierdo, sentía mucho dolor, me tuvieron que poner anestesia general, me entubaron. Fue un proceso que en ese momento dije que no sé si voy a salir de aquí, qué iba a pasar con el bebé. Tenía mucha emoción de escucharlo llorar. Fueron momentos muy difíciles en los que te llenas de fe“, señaló la esposa de Emir Pabón. View this post on Instagram A post shared by 🔝 EMIR PABON (@emirpabon)

En cuanto a la denuncia en contra de una plataforma de taxis y el chofer que provocó el accidente de tránsito el pasado 14 de junio cuando viajaban por una carretera de Houston, Texas, la pareja señaló que en los próximos días tendrán un encuentro con sus abogados para conocer los avances del caso, pero destacan que lo único que quieren es que se haga justicia.

