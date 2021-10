“No soy un hombre violento”: Lorenzo Méndez niega haber golpeado a Chiquis Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lorenzo Méndez negó que haya golpeado a Chiquis Rivera durante el tiempo que vivieron juntos en su matrimonio, tal como lo aseguró hace unos días doña Rosa Saavedra.

El pasado mes de septiembre la matriarca de la familia Rivera reveló durante uno de los episodios de su canal de YouTube que siempre le ha gustado aconsejar a sus hijos y nietos, en especial cuando pasan por situaciones complicadas, tal como le pasó a su nieta Chiquis, quien le confesó que sufría violencia a manos de su esposo, el cantante de regional mexicano Lorenzo Méndez.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, recordó la señora Rosa mientras cocinaba.

Tras los fuertes señalamientos, Lorenzo Méndez alzó la voz para defenderse y asegurar que nunca ha sido un hombre violento, situación que podrían corroborar las personas más allegadas a él.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, en donde el cantante habló del tema.

“Para nada, creo que la gente que me conoce yo no soy un hombre violento, para nada. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia, ojalá que tengan felicidad en su corazón, en su vida y que me deseen lo mejor al igual que yo le deseo a ellos”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Méndez habla de los rumores que aseguran violentaba físicamente a su esposa, pues fue en marzo pasado cuando el vocalista de La Original Banda el Limón aclaró que no está dispuesto a participar en un escándalo de este tipo y que los conflictos con su aún esposa se están arreglando en privado.

“Ese tipo de cosas las tomo muy en serio, tengo una hija, tengo una madre que ven las noticias y ven este tipo de cosas, se está arreglando internamente, no quisiera hacer un ped%. No le he pedido nada a nadie, si se vuelve un circo, yo no soy un payaso, yo vengo a trabajar, vengo a hacer lo mío, le mando un abrazo a toda la familia Rivera. Nunca he golpeado a ninguna mujer en mi vida“, respondió puntualmente.

