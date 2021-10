Daniel Bisogno presume fotografías junto a supuesto novio, 24 años menor que él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este fin de semana salió a la luz una serie de fotografías en las que se ve a Daniel Bisogno de fiesta junto a un misterioso joven, quien fue señalado como la supuesta pareja sentimental del conductor del programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

Aunque siempre ha existido controversia sobre las preferencias sexuales del conductor de TV Azteca, las comprometedoras imágenes fueron publicadas este sábado por uno de los protagonistas de los rumores. Se trata de Jesús Carrillo, quien a través de las historias de su perfil de Instagram presumió lo bien que la pasó junto al crítico de espectáculos, asimismo, Bisogno retomó las publicaciones en la misma red social y las presumió añadiendo un sticker en forma de corazón que levantó la serie de especulaciones.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el joven abogado aparece acompañando a Bisogno, ya que fue en abril pasado cuando el programa Chisme No Like compartió otro video en el que se vio a la pareja llegando a una obra de teatro en la Ciudad de México, en donde posaron nuevamente muy juntos.

“Ayer se animó e hizo un repost en sus historias de su novio Jesús Carrillo quien lo tiene super contento, está muy enamorado“, aseguró Javier Ceriani al momento de presentar la grabación.

Dicha relación sentimental no es reciente, pues Bisogno ha sido tachado de farsante por ocultar su orientación sexual cuando apareció junto al Tiktoker Papi Kunno disfrutando de la noche en un antro gay, en donde se hizo acompañar por otros . View this post on Instagram A post shared by Noticia Informativa (@noticia_informativa)

Mientras que en mayo de este mismo año la revista TVNotas hizo un recuento de las relaciones sentimentales del “Muñe”, en donde aseguraron que su actual pareja, Jesús Castillo, es 24 años menor que el comunicador.

