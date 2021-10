Lady Gaga tiene en su hermana pequeña a su mejor diseñadora

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Lady Gaga, además de destacarse como una las artistas más populares y aclamadas de los últimos tiempos, también ejerce de modelo a seguir y generosa hermana mayor. De hecho, en su último concierto emitido por Internet, la estrella del pop de 35 años no dudó en enfundarse en dos espectaculares vestidos que había confeccionado para ella Natali Germanotta, su hermana pequeña y prometedora diseñadora de moda.

Además de interpretar algunos de los temas que aparecerán en su segundo disco de duetos con el legendario Tony Bennett, Love for sale, la cantante estadounidense no dudó en promocionar abiertamente el talento como modista y artista visionaria de Natali, de 29 años, hasta el punto de describirla como la persona que mejor entiende su particular sentido de la moda y que cuenta con la imaginación necesaria para plasmar esas ideas en la tela.

“En términos de estilo, diría que no tengo límites, al igual que ocurre con la música jazz, que no tiene límites. Creo que es la música más liberadora para mí, en términos de estructura y de composición de los acordes. Y en la moda me inspiran mi familia y sobre todo mi hermana, que es la que ha diseñado los vestidos que he llevado esta noche. Ella me entiende como nadie, ya que me veía cantar jazz cuando sólo era una preadolescente. Sabe confeccionar prendas auténticas, que revelan mi verdadera identidad”, señaló Lady Gaga en un momento de su concierto.

