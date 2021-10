Tom Brady gana en su regreso a Foxboro; los fans de los Patriots lo ovacionaron y lo abuchearon

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tal vez el más grande rival de Tom Brady el domingo en el partido más esperado de la temporada 2021 de la NFL no era ningún jugador de los Patriots y ni siquiera el entrenador Bill Belichick. El mayor desafío para el quarterback de 44 años de edad era algo que no es material ni cuantificable: sus emociones propias.

Brady regresó a Gillette Stadium el domingo por la noche para enfrentar por primera vez al equipo con el que jugó 20 años y al que hizo conocido y prestigiado alrededor del mundo al conducirlo a seis victorias del Super Bowl. Y como lo hizo la gran mayoría de las veces en esa cancha con el jersey de los Pats, se llevó el triunfo.

Los Tampa Bay Buccaneers ganaron 19-17 bajo la lluvia de Foxboro, Massachusetts cuando el intento de gol de campo de 56 yardas de Nick Folk que podía darle la voltereta al marcador pegó en el poste restando menos de un minuto.

Nick Folk misses and hits the upright and the Patriots fall to the Bucs!

Tres veces tuvieron que venir de atrás los Buccaneers ante unos Patriots muy bien preparados y listos para Brady en su retorno a casa. El gol de campo de Ryan Succop de 48 yardas restando 1:57 minutos fue la anotación decisiva.

El sucesor de Tom Brady jugó mejor, pero él siempre gana

Brady, quien antes del partido publicó un video animado de su trayectoria con los Pats, no solo sufrió ante la variedad de paquetes defensivos que Belichick le tenía preparados, sino también con el clima, que fue un factor. Completó 22 de 43 envíos, sin touchdowns ni pases interceptados.

Se puede decir que su sucesor en New England, el novato Mac Jones, jugó mejor que Brady: completó 31 de 40 pases para 275 yardas, 2 TDs y 1 interceptado. En un lapso del partido hilvanó 19 pases completos, la racha más larga de su tipo en los pasados 30 años para un novato en la liga. También empató la mejor cadena de pases completos de Brady con los Pats.

Pero Brady nunca fue el quarterback más preciso, ni el del brazo más potente, ni el de mejor movilidad. Su especialidad ha sido ganar los partidos en virtud de su insuperable competitividad y determinación. Ganó 232 partidos de temporada regular con New England y 30 más de playoffs antes de marcharse a Tampa Bay. Después del domingo, “TB12” ya le ha ganado a todos los 32 equipos de la NFL.

Brady concedió tras el partido que controlar sus emociones no fue fácil en una noche tan anticipada en el estadio donde los aficionados se acostumbraron a verlo ganar y donde es adorado.

Las emociones detrás de los pases de Tom Brady en Foxboro

“Simplemente muchas emociones”, dijo Brady a los reporteros. “Estos hombres son como mis hermanos. Hay dos grupos de personas: todos mis compañeros de los Bucs a los que quiero y con quienes voy a la batalla cada semana. Y luego está otro grupo de hombres, y ellos son mis amigos con los que he estado por mucho tiempo… Esa es la gente con la que he compartido mi vida. Muy agradecido por todo lo que han contribuido en mi vida. Muy bendecido”.

Brady fue ovacionado cuando saltó al campo a calentar y su nombre fue coreado por los aficionados.

Tom Brady takes the field in New England for the first time as a Buccaneer.



📺 NBC and @peacockTV

💻 https://t.co/WQ0k2CTY06

📱 NBC Sports App pic.twitter.com/mReqRmE3en— Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 3, 2021

También hubo aplausos durante la primera mitad del juego al convertirse en el líder histórico de yardas por pase de la NFL superando las 80,358 de Drew Brees, quien estuvo en el campo como analista del canal NBC y que le aplaudió.



📺 NBC and @peacockTV pic.twitter.com/7S0nQ1hHnH— Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 4, 2021

Sin embargo, muchos fans de los Pats, en conflicto por ver a Brady con otro uniforme, lo abuchearon por momentos, como cuando entró al campo para la primera serie de su equipo.



Just listen to the reception. #TheReturn | @NBC | @PeacockTV pic.twitter.com/YRbzGnpQ76— Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 4, 2021

Cuando el partido terminó, Brady se abrazó con muchos jugadores, coaches y empleados de los Patriots, pero faltaba que lo hiciera con Belichick, con quien tuvo una relación cada vez más fría en sus últimos años juntos. El reencuentro fue breve y el abrazo pareció incómodo.

ESPN reportó que Belichick visitó a Brady en el vestidor de los visitantes después del partido por cerca de 20 minutos.



Belichick and Brady embrace after #TheReturn. pic.twitter.com/F99iMxKp4P— Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 4, 2021

A Brady no se le vio soltar lágrimas frente a las cámaras, pero se notó que se estaba conteniendo tras el partido. Se despidió lanzando besos sin saber si volverá a jugar en Gillette Stadium.



(via @NFL) pic.twitter.com/OlLf8jfwmd— Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 4, 2021

Tampa Bay pone su récord en 3-1 y New England cae a 1-3.