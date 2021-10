Conducir sin licencia en Estados Unidos: cuál es el riesgo de ser deportado si soy inmigrante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque no sea un delito asociado a este tipo de sentencias, el mayor riesgo de ser deportado por conducir sin licencia en Estados Unidos lo corren los inmigrantes indocumentados. Por su estatus vulnerable, este sector de la población tiene menor acceso a documentos de identidad como una licencia de conducir y, por lo tanto, tienen también mayor probabilidad de cometer este delito que, además de derivar en un arresto, puede desembocar en un proceso de deportación.

Sin embargo, todo va a depender de las circunstancias. En el país existen al menos nueve estados que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir a pesar de su condición y que, por tanto, poseen leyes que los protegen: Florida, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Texas, Massachusetts, Minnesota, Kansas y Oregón. En estos estados, todo aquel con un estatus migratorio vulnerable puede hacer una solicitud de este documento ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Por consiguiente, a diferencia de los demás estados, es muy probable que las sentencias por conducir sin licencia sean menos severas si no existen otros agravantes, como conducir bajo los efectos de drogas o alcohol, conducir con exceso de velocidad o causar daños a la propiedad privada.

A pesar de las posibilidades, la mayoría de los expertos recomiendan a los inmigrantes indocumentados no operar ningún vehículo hasta que no se le hayan concedido los privilegios para tal fin en alguno de los estados que lo permiten. La misma recomendación aplica para aquellos inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos que, a pesar de no poseer un número de Seguro Social, pueden obtener licencias de conducir en algunos estados que no lo exigen: California, Colorado, Delaware, Connecticut, New York, Utah, Nuevo México, Maryland, Illinois, Vermont, Washington y Hawái. Conducir sin licencia en el país suele ser un delito grave y, según sean las circunstancias, puede derivar en la pérdida de residencia de aquellos con presencia legal.

Luego de obtener una licencia en Estados Unidos, además de conducir, un inmigrante tiene la posibilidad de abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos, tener un empleo o inscribirse en instituciones educativas legalmente. No obstante, es importante recordar que este documento no concede derechos, sino privilegios. En ese sentido, es necesario mantenerse apegado a las leyes para hacer uso correcto del mismo sin tener que correr riesgos en el futuro.

También te puede interesar: Licencia para indocumentados en Estados Unidos: cuán seguros se encuentran mis datos personales una vez que la solicito