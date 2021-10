La demanda que provocó las dudas sobre el atún de Subway fue desestimada por un juez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El atún usado para preparar los sándwiches de Subway ha dado mucho de qué hablar en este último año. Hubo demandas de clientes y publicaciones polémicas sobre pruebas de ADN hechas al atún. Recientemente, la famosa cadena de sándwiches ha ganado una batalla más a sus detractores de quienes recibieron una demanda.

La controversia inició con los señalamientos de que no habría nada de atún en la supuesta carne de pescado.

En enero, clientes presentaron una demanda colectiva en California en la que se acusaba a la cadena de fraude y publicidad falsa. Los demandantes señalaban que lo que contienen los sándwiches de atún de la cadena es una mezcla que imita la apariencia del atún, pero no hay atún.

Luego, el New York Times revivió la controversia y los cuestionamientos. En el mes de junio publicó los resultados de pruebas de laboratorio en los que no se encontró ningún rastro de ADN de atún en los sándwiches de atún Subway.

Inside Edition realizó en febrero una prueba similar a la del NYT. Adquirió tres ensaladas de atún en tiendas en Nueva York y luego envió las muestras a un laboratorio para su análisis, Applied Food Technologies, confirmó la presencia de atún.

Sobre la demanda presentada por los clientes, los demandantes abandonaron su reclamo de que el producto de atún de Subway no contiene atún. Los demandantes no presentaron las pruebas adecuadas, además se consideró el tema de la confiabilidad de las pruebas de ADN.

Aunque los demandantes en la demanda abandonaron su reclamo original de que el producto de atún de Subway no contiene atún, los abogados de los demandantes presentaron una queja enmendada que alega que el producto de atún de la cadena no es 100% atún y que no se captura de manera sostenible.

Subway revela que la “imprudente demanda” que provocó esta desinformación fue legítimamente desestimada por la Corte el 7 de octubre de 2021.

La cadena creó el sitio web subwaytunafacts.com para proporcionar información sobre su cadena de suministro de atún y aclarar algunas afirmaciones, en donde se incluye la explicación a los estudios publicados por el New York Times.

La popular cadena de sándwiches explica que el procesamiento y la venta de atún está muy regulado por los gobiernos de todo el mundo y Estados Unidos tiene reglas estrictas que deben de seguir.

Subway señala que utiliza atún barrilete capturado en la naturaleza regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Afirma que el atún siempre ha sido de alta calidad, premium y 100% real.

Subway señala que lo que realmente sucedió es que el New York Times encargó una prueba que no pudo detectar el ADN de atún en su muestra. “Según los expertos científicos, esto no es inusual cuando se prueba atún cocido y no significa en absoluto que la muestra que se analizó no contenía atún”.

También hay una verificación de hechos independiente de USA Today sobre lo publicado en el NYT, en donde se señala que las conclusiones carecían de un contexto importante sobre las limitaciones de las pruebas de ADN de proteínas desnaturalizadas.

Te puede interesar: